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歐盟排除陸企參與醫療器械採購 陸商務部：歐方應立即糾正錯誤

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
歐盟執委會20日宣布在《國際採購工具》（IPI）首個調查後，排除陸企在歐盟參與相關公共採購。大陸商務部24日回應，將採取措施堅定維護陸企合法權益。（路透）
歐盟執委會20日宣布在《國際採購工具》（IPI）首個調查後，排除陸企在歐盟參與相關公共採購。大陸商務部24日回應，將採取措施堅定維護陸企合法權益。（路透）

歐盟執委會20日宣布在《國際採購工具》（IPI）首個調查後，排除陸企在歐盟參與相關公共採購。大陸商務部24日回應，歐方不顧中方多次透過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行，利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，嚴重破壞公平競爭，敦促歐方立即糾正錯誤做法，中方將採取措施堅定維護中企合法權益。

大陸商務部24日上午發出「就歐盟限制中國企業和產品參與其醫療器材公共採購答記者問」新聞稿。大陸商務部發言人表示，中方注意到有關情況。今年1月，商務部發布的對歐投資障礙調查結論顯示，歐盟持續在公共採購、投資等領域對中國企業設置壁壘。

該發言人稱，此次歐方不顧中方多次透過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行，利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，不僅損害中國企業利益，而且嚴重破壞公平競爭。中方對此強烈不滿、堅決反對， 敦促歐方立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。

該發言人最後呼籲，今年是中歐建交50周年，中方願從中歐經貿關係大局出發，落實好雙方領導人重要共識，與歐方繼續透過對話磋商，妥善處理經貿摩擦，穩定中歐企業合作的信心與預期。

此前，歐盟執委會20日提出，決定限制陸企參與歐盟成員國政府採購中，單筆金額超過500萬歐元的醫療器械項目，並要求中標項目中，來自大陸的產品及零部件比率不得超過50%。

彭博引述知情官員稱，歐盟此舉將把陸企排除在醫療器械領域約60%的公共支出外。限制措施涵蓋口罩、掃描儀、醫療機器人等各類醫療設備。這也是歐盟首次使用《國際採購工具》。該規定2022年生效，旨在促進公共採購市場的互惠准入。

隨後，歐盟中國商會於當地時間20日，在微信公眾號發布中英文雙語聲明表示，對歐方這一單邊保護主義做法、歐方公開對陸企採取不公平的歧視性措施表示堅決反對，並稱歐方IPI調查結果並不公允，歐方選擇倉促地付諸單邊措施，令業界十分失望。

歐盟 大陸商務部 單邊

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