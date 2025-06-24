美官員爆料DeepSeek協助中國軍方 還繞過美管制取得輝達H100

路透引述一名美國高級官員說法報導，中國大陸AI新創公司DeepSeek正協助大陸的軍方與情報行動，並試圖透過東南亞空殼公司取得美國禁止出口到中國的高階晶片。

美國此一結論反映華盛頓日益相信DeepSeek迅速崛起的能力可能被誇大，而且依然極為仰賴美國技術。今年1月，DeepSeek推出「高性價比」的AI推論模型，震撼產業界。

美國國務院一名高級官員接受路透訪問時表示：「我們了解到，DeepSeek願意，而且可能會持續支援中國的軍事與情報行動。」他說，這些行動遠遠超過只是開源使用DeepSeek的模型，而且DeepSeek正與中國的監控系統分享用戶資訊與統計數據。

目前，美國三大雲端服務商亞馬遜、微軟與Google都提供DeepSeek的服務給客戶。若上述說法是真的，將引發外界對於其全球數千萬日常用戶的隱私與安全的疑慮。美國國會議員先前曾指出，根據DeepSeek的隱私聲明，該公司會透過連接到中國國有電信企業中國移動的後端基礎設施，將美國用戶數據傳回中國。

另一方面，美國官員也透露，在中國人民解放軍及相關國防機構的採購紀錄中，DeepSeek被提及超過150 次，而且曾向解放軍的研究機構提供技術服務。路透無法獨立查證這些採購紀錄。

這位官員也說，DeepSeek利用繞道規避美國出口管制，來取得先進的美製晶片。他指出，DeepSeek擁有大量來自輝達（Nvidia）高階H100晶片，「 尋求利用東南亞空殼公司來避開出口管制，並試圖透過東南亞資料中心遠端使用美國晶片。」

DeepSeek沒有回應關於隱私權做法的問題，也未回覆關於被指控透過空殼公司取得輝達晶片的問題。

當記者問到美國是否會對DeepSeek進一步實施出口管控或制裁時，這位美國官員說，「現在無可奉告」。