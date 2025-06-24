快訊

推門碰撞起口角！高市小港某高中驚傳霸凌 學生互毆打到腦震盪3人送醫

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

川普認為以色列與伊朗將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

路透：華為新筆電搭載7奈米晶片 美制裁造成其技術停滯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述加拿大研究機構TechInsights報告指出，大陸科技巨頭華為最新電腦產品，所搭載晶片採用的是多年前技術，這顯示美國的制裁對大陸的半導體技術研發構成阻礙。路透
路透引述加拿大研究機構TechInsights報告指出，大陸科技巨頭華為最新電腦產品，所搭載晶片採用的是多年前技術，這顯示美國的制裁對大陸的半導體技術研發構成阻礙。路透

路透引述加拿大研究機構TechInsights報告指出，大陸科技巨頭華為最新筆電MateBook Fold搭載晶片採用的是多年前技術，顯示美國的制裁對大陸的半導體技術研發構成阻礙。

路透報導，TechInsights於23日指出，華為最新推出的MateBook Fold筆記型電腦，採用中芯國際生產較舊的7奈米製程晶片，與2年前震驚美國官員的Mate 60 Pro所用的製程相同，凸顯出美國出口管制，正在阻礙大陸頂尖晶圓代工廠邁向次世代半導體製造技術的腳步。

業界普遍猜測，華為將在MateBook Fold中採用中芯較新一代、相當於5奈米製程的「N+3」晶片。然而，TechInsights報告指，這款筆電實際上搭載的是Kirin X90晶片，該晶片是基於2023年8月首次推出的7奈米N+2製程節點。

另，彭博提到，華為今年5月發布的新款電腦，結合摺疊式筆記型電腦和平板特點，搭載自主研發的操作系統鴻蒙OS。華為並未正式公布該機所用的處理器，但過去型號多使用英特爾（Intel）晶片。近期為配合大陸政府科技自強政策，華為逐步在設備中採用更多國產技術和零部件。同時，大陸在獲得下一代晶片製造技術方面仍遭遇重大挑戰。

TechInsights在一份聲明中表示，「這很可能意味著中芯國際尚未掌握可支持量產的5奈米製程技術，美國的技術管制，很可能繼續影響中芯國際在移動設備、個人電腦及雲計算/人工智慧（AI）晶片領域追趕領先代工者的能力。」

據了解，華為2023年首次推出的陸產7奈米晶片，引起美國政界震驚，但自那以後其半導體能力提升有限。美國商務部主管出口管制事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在本月稍早表示，受出口管制影響，華為2025年預計只能生產約20萬枚昇騰人工智慧晶片。

此外，報導還稱，美國視大陸為人工智慧領域的主要競爭對手，除阻止大陸獲得先進半導體製造設備外，美國還以國家安全為由，阻止大陸企業購買輝達的高端AI訓練晶片。

另，TechInsights還指，華為的7奈米晶片在技術上仍落後蘋果、高通與超微（AMD）等數個世代。該報告強調，大陸與全球半導體最前沿相比，至少落後三個世代，目前像台積電與英特爾，正準備在未來12至24個月內推出2奈米製程技術。

此前，華為創辦人任正非本月稍早向中共黨報《人民日報》表示，華為的晶片仍落後美國同業1個世代，但也強調大陸其實無需擔心晶片問題，因為用疊加和集群等方法，計算結果還是能與最先進的晶片水準相當。

美國 奈米 半導體

延伸閱讀

聯發科、華為專利爭訟升溫

野村看AI半導體 點讚這家台廠為重中之重

規避美晶片管制？傳陸企使用輝達伺服器訓練AI 馬國要查了

降低對美依賴 中車企拚純國產晶片車 最快明年量產

相關新聞

營收一路下探！星巴克中國喊賣 併購大鱷來敲門

星巴克中國業務出售消息再起。上海第一財經報導，消息人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區的「反向管理層路演」，表達了對...

阿里電商打造大消費平台 納入餓了麼、飛豬旅遊

大陸電商戰場再迎新變化，阿里巴巴集團執行長吳泳銘昨（23）日發布內部郵件宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併...

路透：華為新筆電搭載7奈米晶片 美制裁造成其技術停滯

路透引述加拿大研究機構TechInsights報告指出，大陸科技巨頭華為最新筆電MateBook Fold搭載晶片採用的...

陸腦機介面超越馬斯克Neuralink？中美競逐未來戰爭

透過意念隔空操控機器，在這項中美科技競逐的新領域，中國正在迎頭趕上並力圖超越美國。 2022年11月30日，馬斯克（Elon Musk）在旗下神經科學新創公司Neuralink總部舉辦的線上「Show and Tell」活動中，展示一隻被植入Neuralink晶片、名為「Sake」的獼猴，如何透過意念打字。馬斯克稱，未來只要將晶片植入人腦，就可以讓癱瘓者恢復與外界溝通的能力。 在Neuralink為第一位人類患者植入大腦晶片的一年多後，新華社這個月14日發自上海的報導稱，近日，中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心聯合復旦大學附屬華山醫院與相關企業，開展了侵入式「腦機接口」的前瞻性臨床試驗。

從垃圾圍城到搶海外市場 陸創造「垃圾經濟奇蹟」

中國大陸的垃圾焚化廠數量迅猛增加，但垃圾供應不足，竟掀起「搶垃圾」狂潮，甚至出海爭奪海外垃圾資源。一度危及環境的大量垃圾，如今卻被視為未來經濟新資源，大陸的垃圾處理技術已達全球頂尖水準，但焚化廠閒置率高卻成為一大挑戰。當垃圾從成本變為利潤，焚化產業如何在垃圾有限的情境下突破重圍？從掩埋場到海外市場，這場資源的博弈，會為全球塑造什麼新局？

礪算新GPU效能 大翻車

大陸GPU廠商礪算科技此前宣稱其新品G100的性能將可對標輝達RTX4060。然而最新曝光的OpenCL基準測試數據顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。