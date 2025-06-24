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陸政府土地出讓收入 十年低點
中國大陸土地出讓收入跌至十年來的最低水平，凸顯房地產市場持續疲軟；同時，據外電報導，大陸還要求國有開發商避免就公開發行的債券發生違約事件。
彭博根據大陸財政部上周五（20日）公布數據計算得出，上個月大陸的土地出讓收入年減14.6%至人民幣1,941億元，為2015年5月以來的最低水平。
這導致政府總收入下降，在當局加大支出以支持經濟發展下，預算赤字從而進一步擴大。
同時，由於官方以三年來最快的速度增加支出以促進經濟增長，總支出躍升至人民幣14.5兆元，使得預算赤字因此達到人民幣3.3兆元。
報導稱，土地銷售下滑凸顯房地產市場持續疲軟，這是拖累中國大陸經濟的主要因素，中國大陸經濟目前也面臨美國提高出口關稅的壓力。
高盛中國經濟學家王立升最新報告中指出，維持對今年大陸政府土地出售收入可能進一步下降5%至10%的預測，並繼續認為房地產建設和投資領域尚未觸底。
與此同時，據彭博報導，北京當局要求國有開發商避免就公開發行的債券發生違約。
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