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阿里電商打造大消費平台 納入餓了麼、飛豬旅遊平台 全面整合各項資源

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴集團執行長吳泳銘宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群。（路透）
阿里巴巴集團執行長吳泳銘宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群。（路透）

大陸電商戰場再迎新變化，阿里巴巴集團執行長吳泳銘昨（23）日發布內部郵件宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛合併入阿里中國電商事業群。分析認為，傳統電商缺乏新故事的當下，電商平台們想要用「大消費平台」為自己創造更多可能性。

第一財經報導，吳泳銘在全員信中稱，這是阿里從電商平台走向大消費平台的戰略升級。餓了麼、飛豬繼續維持公司化管理模式，業務決策執行上與中國電商事業群集中目標、統一作戰。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

報導稱，飛豬、餓了麼、淘天會師後，將會發揮各自優勢和長項，建構更完整的大消費服務體系。特別是即時零售領域，淘寶閃購與餓了麼將加強合作，全面打通各項資源。數據顯示，淘寶閃購正式上線不到一個月，每日訂單量就超4,000萬筆。

海豚智庫創辦人、電商分析師李成東認為，這「說明本地生活業務在阿里保持獨立性的價值和意義沒有那麼大了。在競爭中，這些業務不具備獨立性。」調整背後，阿里巴巴似乎在重新審視各業務獨立的價值，正走向超級App邏輯，阿里的「整合」或許尚未結束。

據悉，阿里2023年3月推出「1+6+N」組織變革，餓了麼、飛豬被劃入本地生活集團。

阿里當時強調各業務獨立面對市場，鼓勵各業務集團透過獨立上市等方式激發組織活力實現價值。但隨菜鳥、盒馬上市折戟，阿里對整合集團資源，圍繞電商、阿里雲業務，加強業務協同力度再提升。

另有分析認為，電商流量成本高漲、價格戰壓縮利潤，今年平台相繼轉向尋求外部創新以擺脫內捲困境。在此下，大陸平台們想用「大消費平台」創造更多可能性。

但在這之中，電商過去累積的供應鏈管理、用戶服務能力能否解決即時零售、酒旅市場的新問題仍待觀望，除資源整合與補貼投入的熱戰，更多模式的創新更是影響戰局的關鍵。

電商 淘寶

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