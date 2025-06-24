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海創會簽約 總金額逾930億人民幣
為期三天的第二十三屆中國．海峽創新項目成果交易會（簡稱「海創會」）20日在福建福州閉幕，簽約總金額逾930億元（人民幣，下同）。
海創會每年6月在福州舉行，是福建省為吸納國內外科技成果與福建企業對接，加快科技成果向現實生產力轉化而搭建的平台。統計顯示，截至目前，海創會累計徵集推介科技項目成果超10萬項，帶動社會投資規模超萬億元。
本屆海創會期間，2025中國海峽創新發展大會暨項目簽約儀式、金融賦能新質生產力發展對接會、福建省衛星應用產業生態大會等相繼舉辦，簽約總金額逾930億元，推動一批科技成果從實驗室走向生產線。1022項高新技術成果在本屆海創會上展示，助力福建企業向高端化、智能化、綠色化加速轉型。
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