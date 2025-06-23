大陸土地出讓收入創十年新低 政府赤字擴大

中國大陸土地出讓收入跌至十年來的最低水平，導致政府加大支出以支持經濟發展，預算赤字從而進一步擴大。

彭博社根據大陸財政部上周五（6月20日）公布的數據計算得出，中國上個月的土地出讓收入年比下降14.6%至人民幣1,941億元，為2015年5月以來的最低水平。這導致政府總收入下降，今年前五個月政府總收入達到人民幣11.2兆元。

同時，由於官方以三年來最快的速度增加支出以促進經濟增長，總支出躍升至人民幣14.5兆元，使得預算赤字因此達到3.3兆元。

報導稱，土地銷售下滑凸顯房地產市場持續疲軟，這是拖累中國經濟的主要因素，中國經濟目前也面臨美國提高出口關稅的壓力。

高盛中國經濟學家王立升在上述數據發布後的報告中寫道：「我們維持對今年政府土地出售收入可能進一步下降5%至10%的預測，並繼續認為房地產建設和投資領域尚未觸底。」