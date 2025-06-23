陸反不正當競爭法修訂 擬強化約束內捲式競爭

中央社／ 上海23日電

中國反不正當競爭法修訂草案即將二審，將強化約束、整治「內捲式」競爭，新增條款包括禁止平台經營者強制商家低於成本銷售、禁止大型企業等經營者濫用自身優勢地位等。

全國人大常委會法制工作委員會23日上午召開發言人記者會。全國人大常委會法工委發言人黃海華表示，14屆全國人大常委會第16次會議於24至27日在北京舉行，反不正當競爭法修訂草案擬提請常委會會議進行二次審議。

第一財經23日報導指出，反不正當競爭法在1993年公布實施，分別在2017年、2019年有過修訂。2024年12月、14屆全國人大常委會對於反不正當競爭法修訂草案進行初次審議，將於這週迎來二審。

報導指出，反不正當競爭法修訂草案回應目前行業充斥內捲式競爭（指過度競爭導致內耗）問題，新增條款包括明確禁止平台經營者強制商家低於成本銷售、禁止大型企業等經營者濫用自身優勢地位損害中小企業合法權益等行為。

綜合整治內捲式競爭於今年兩會期間首次寫入政府工作報告，國家發改委、國家市場監管總局等部門近期也對整治內捲式競爭有所部署、表態。

黃海華介紹，這次反不正當競爭法修訂草案二次審議稿將在整治內捲式競爭方面作出修改。他表示，將貫徹黨中央綜合整治內捲式競爭的精神，增加關於公平競爭審查制度的規定，完善治理平台內捲式競爭方面等規定。

反不正當競爭法修訂草案二次審議稿其他主要修改，包括完善反不正當競爭工作協調機制相關規定、明確市場監管部門的反不正當競爭工作職責、完善平台經營者處置平台內經營者不正當競爭行為的義務與其他等多項。

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