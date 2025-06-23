星巴克中國要賣了？傳私募基金高瓴資本有意收購

星巴克中國業務即將出售的消息再起。上海第一財經報導，據消息人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區的「反向管理層路演」，表達了對收購星巴克中國業務的興趣。報導稱，此次路演還吸引了凱雷投資、信辰資本等多家投資機構參與。

第一財經指出，據了解，目前交易結構尚未敲定。星巴克中國業務估值約50至60億美元，由高盛擔任獨家財務顧問。該交易預計將持續到2026年。

近幾年，以瑞幸、庫迪為代表的大陸本土廉價咖啡品牌強勢崛起，對星巴克形成了巨大的衝擊。去年下半年起，市場就不斷傳出星巴克有意出售中國業務的消息。

面對市場激烈競爭，星巴克日前還提出「上午咖啡、下午非咖」的新營運策略，宣布本月10日起，星巴克三大非咖非飲品——星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品全面降價。以大杯為例，平均價格降幅達到人民幣5元（約合新台幣21元）左右。

據央廣網報導，截至2025財年第二季底，星巴克中國門店總數達到7,758家，覆蓋全大陸逾1,000個縣級市場。