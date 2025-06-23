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陸手搖飲「奈雪的茶」被曝喝出青蛙 消費者：太噁心了
近日，有大陸網友在社交平台曝光稱，從知名茶飲品牌「奈雪的茶」中，疑似喝出一整隻蛙屍體，「太噁心！」事件衝上微博熱搜，該網友回應稱，品牌方在積極配合處理，但供應商因周末休息，23日才能聯繫。
據《上觀新聞》報導，6月21日，一名大陸網友在小紅書發帖稱從奈雪的茶九薰茉莉茶盒里泡出一隻蛙屍體，「喝了好幾口了，差點喝到嘴巴里去，吐了，太噁心，精神受到了刺激！」從圖中可見，一杯綠茶中赫然浮著一整隻蛙。評論區多名網友直呼「恐怖」，有人推測蛙屍體可能源自茶葉種植或加工環節，「小蛙誤入茶盤後被曬乾混入茶葉」。
報導稱，從影片畫面可以見到，一杯差不多見底的茶裡，有疑似青蛙的物體。當事人介紹，她買的是奈雪小盒茶裡的茉莉花茶，裡面會有些曬乾的茉莉花。 「那個乾蛙的屍體，和這個白的（花）很像，所以你泡的時候，根本沒有辦法發現那隻蛙。」
當事人還說，這盒花茶是去年生產的，當時是湊單買的。
奈雪的茶已經聯絡到這名網友，該網友也將這次涉及的產品以及異物提供給了奈雪。
據該網友最新發布的影片，在奈雪的一家門店裡，工作人員將茶裡的異物挑了出來，放在了紙巾上。奈雪方面表示，將依大陸《食品安全法》的相關規定，進行賠償。
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