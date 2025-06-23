快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

聽新聞
0:00 / 0:00

雷軍：小米首款SUV 6月26日發布

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
小米首款SUV「小米YU7」，將於周四晚間7時正式發布。（圖／取自小米汽車官網）
小米首款SUV「小米YU7」，將於周四晚間7時正式發布。（圖／取自小米汽車官網）

大陸科技巨頭小米的創始人雷軍宣布，小米首款運動型多用途車（SUV）將在本周四（26日）正式發布。稍早，小米電動車小米SU7 Ultra出現多起爭議，引發消費者對小米汽車的信心。

雷軍23日在微博發文說，小米首款SUV「小米YU7」，將於周四晚間7時正式發布。同一時間發布的新品還包括摺疊手機Xiaomi Flip2、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro等。

雷軍說：「這次新品比較多，時間比較長，請大家提前做好準備。」

小米尚未公布這款車型的售價，但暗示其高配版本可能比對手特斯拉熱銷車型Model Y貴人民幣6萬至7萬元（約合新台幣24.72萬元到28.84萬元）。

此前，小米的一輛電動車在3月發生嚴重車禍引起爆炸燃燒，導致車上三人死亡，小米遲遲未對該車禍有清楚的說明，引發外界對該品牌汽車安全性的擔憂。

雷軍早前也在微博上坦言：「走過最艱難的時刻」。

5月，小米SU7 Ultra車主群起發動碳蓋風波。有車主花人民幣4.2萬元選裝件被質疑僅為外觀裝飾，毫無作用和價值，車主集體抗議要求退訂；隨後鎖馬力事件再掀波瀾，小米緊急道歉並補償，但信任危機已難平息。

延伸閱讀

李先生眼睛小不能開小米SU7？ 被誤判疲勞駕駛「警報響了20多次」

紐北紀錄加持！小米SU7 Ultra 成《Gran Turismo 7》遊戲史上首款中國車

零跑、理想、小鵬5月銷量亮眼 中國新能源車市「價」與「量」的拉扯

小米自研3奈米晶片「玄戒O1」亮相 坦承離蘋果仍有差距

相關新聞

香港美妝通路「莎莎」宣布 大陸最後18家門店全數關閉

據南方都市報報導，香港知名美妝通路「莎莎國際」宣布，其在中國大陸最後的18家實體門店將於6月30日前全數關閉。截至202...

陸手搖飲「奈雪的茶」被曝喝出青蛙 消費者：太噁心了

近日，有大陸網友在社交平台曝光稱，從知名茶飲品牌「奈雪的茶」中，疑似喝出一整隻蛙屍體，「太噁心！」事件衝上微博熱搜，該網...

雷軍：小米首款SUV 6月26日發布

大陸科技巨頭小米的創始人雷軍宣布，小米首款運動型多用途車（SUV）將在本周四（26日）正式發布。稍早，小米電動車小米SU...

陸國務委員王小洪：加強海外利益保護 促進外貿穩定增長

中共中央書記處書記、國務委員王小洪近日在浙江調研時指出，要加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，以及加強海外利益保護，更好促進...

涉貪腐 陸網購平台「唯品會」副總裁遭警方調查

北京多名網路大廠高層近期因涉貪腐遭警方傳喚。線上購物平台「唯品會」副總裁馮佳路，昨日被爆因涉嫌個人經濟問題正配合公安調查...

騰訊、阿里、小米或將是首發邀請對象 陸政府推的「H+A」雙重上市是甚麼？

港股上市公司將可以發行中國存託憑證（CDR）方式到深圳交易所上市，傳騰訊、阿里巴巴、小米等是首先邀請對象，這些在港上市的科技巨頭（Ｈ股）將透過發行CDR回歸A股真的有那麼好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。