陸國務委員王小洪：加強海外利益保護 促進外貿穩定增長

中共中央書記處書記、國務委員王小洪近日在浙江調研時指出，要加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，以及加強海外利益保護，更好促進外貿穩定增長和對外開放。

據新華社報導，王小洪上個周末在浙江調研經濟社會高質量發展情況。他先後到杭州市、寧波市參訪有關企業、港口和公安基層單位，以瞭解生產經營、技術研發、成果轉化、對外貿易和加強基層社會治理、維護安全穩定等情況。

王小洪強調，要加快實施創新驅動發展戰略，加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，持續推進「人工智慧+」行動，推動科技創新和產業創新深度融合，加大對創新主體、創新成果等保護力度，落實對新技術、新業態的包容審慎監管，更好發揮科技創新策源功能。

王小洪說，要推動數據跨境高效便利安全流動，提升口岸通關便利化水平，吸引和便利各國企業赴華投資興業，加強海外利益保護，更好促進外貿穩定增長和對外開放。

王小洪還提出，要「一業一策、一企一策」加大支持力度，幫助企業解決實際困難和問題，紮實開展規範涉企執法專項行動，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。要更加註重統籌發展和安全，以更高標準更嚴要求抓好防風險、保安全、護穩定各項措施落實，特別是要加強重點領域風險監測預警，推動部門協同、防線前移，努力以新安全格局保障新發展格局。

大陸國務院高層近日紛紛赴經濟大省調研。新華社報導，大陸國務院總理李強、副總理何立峰上周三（18日）分別結束對江蘇和山東的調研，另一名副總理張國清則在上周二（17日）結束對廣東的調研。