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涉貪腐 陸網購平台「唯品會」副總裁遭警方調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在線購物平台「唯品會」副總裁馮佳路，被爆涉嫌個人經濟問題被警方帶走調查。（圖／取自新黃河網）
在線購物平台「唯品會」副總裁馮佳路，被爆涉嫌個人經濟問題被警方帶走調查。（圖／取自新黃河網）

北京多名網路大廠高層近期因涉貪腐遭警方傳喚。線上購物平台「唯品會」副總裁馮佳路，昨日被爆因涉嫌個人經濟問題正配合公安調查，阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」前CEO韓鎏也因涉嫌職務犯罪被警方帶走。

據新黃河網，昨日有消息稱，唯品會營銷副總裁馮佳路因內部反腐被抓，涉及金額巨大。唯品會證實此事，指馮佳路涉嫌個人經濟問題正配合公安調查，公司對貪腐行為零容忍，目前業務運營一切正常。

馮佳路擁有北京外國語大學經濟學和英語文學雙學士學位，長期負責唯品會品牌營銷工作。他曾任職寶潔旗下玉蘭油大中華區品牌總監及國際公關公司萬博宣偉顧問，具超10年營銷經驗。

本月20日，「餓了麼」前CEO、現物流主管韓鎏也遭警方帶走。「餓了麼」回應稱，公司內部調查發現韓鎏涉嫌職務犯罪，向公安機關主動報案，警方近日已傳喚相關人員配合調查。據大陸《中國企業家》雜誌了解，韓鎏或涉供應鏈利益輸送。

出生於1988年的韓鎏是供應鏈管理專家，曾在京東工作，2019年加入阿里巴巴。去年3月韓鎏任餓了麼CEO，今年2月初意外卸任，轉任餓了麼物流負責人，繼續向董事長吳澤明匯報。

近年來，大陸網路大廠的內部反腐動作持續不斷。2024年11月，有消息稱，網易遊戲內部嚴查貪腐，涉及行銷線多名高管，涉及人民幣上億元資金。北京市海淀區法院發布白皮書顯示，2020年至2024年，審理127件涉網路企業內部人員貪腐犯罪案件，涉案金額達人民幣3.05億餘元。

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