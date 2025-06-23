東協快班 效率勝海運50%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

當地時間21日9時40分，一列裝載母嬰用品、美妝產品、醫療耗材等貨物的「東協快班」從德國杜伊斯堡緩緩駛出，預計將在19天後抵達泰國、越南等東協國家。此班列將經重慶中轉，標誌著這條貫通歐亞的貿易新動脈實現雙向對開。

新華社報導，「東協快班」由渝新歐（重慶）供應鏈管理有限公司和陸海新通道運營有限公司攜手打造，依託「全程一次委託、一箱到底、一單到底」優勢，簡化跨境物流流程，有效提升物流效率。自2024年10月15日啟動以來，「東協快班」已開通由越南、寮國、泰國經重慶至歐洲的3條線路，運輸貨值超19億元人民幣。

2011年3月，通過開行中歐班列，中國大陸向西直達歐洲的陸路國際貿易大通道全線貫通。2017年9月，西部陸海新通道的前身——渝黔桂新「南向通道」班列在重慶首發，標誌著中國大陸西部省區市與東協國家合作打造的國際陸海貿易新通道正式開通。

如今，「東協快班」實現西部陸海新通道與中歐班列兩大貿易通道的「無縫銜接」，運輸效率較傳統海運提升50%以上。

重慶市政府口岸物流辦副主任李顏說，「東協快班」作為中歐班列的延伸，憑藉高效快捷、綠色經濟、安全穩定三大特點，將搭建起一條貫通歐亞的綠色經貿新通道。

物流 標誌 東協

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