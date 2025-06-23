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陸港跨境支付通上線 進一步推動人民幣國際化進程
香港與大陸之間的「跨境支付通」昨（22）日正式上線，除了為兩地民眾帶來便利外，從戰略意義看，專家分析，跨境支付通能降低對外部清算網絡依賴，且有助於提升人民幣在跨境零售場景中的使用便利度，進一步推動人民幣國際化進程。
香港金管局與中國人民銀行（大陸央行）宣布，跨境支付通昨日起提供服務，連接香港轉數快（FPS）和大陸網上支付跨行清算系統（IBPS），首批兩地各有六家銀行參與。
在跨境支付通下，若匯款者和收款者皆在參與銀行登記相應系統，香港居民輸入手機號碼或銀行帳戶號碼，就可以「24×7」匯款至大陸個人或特定機構，大陸居民則可每天「早7晚11」匯款至香港。
中國人民大學重陽金融研究院研究員敦志剛表示，傳統跨境支付依賴國際中間渠道，而跨境支付通以自主可控的清算網絡降低對外部體系的依賴，在提升效率的同時強化金融主權與風險抵禦能力。通過支持人民幣與港幣實時互通，系統推動離岸人民幣在民生與商業場景的深度滲透，加速資金池擴容與金融產品創新，為香港構建更具韌性的離岸人民幣生態提供基礎設施支撐。
據香港金管局數據，截至首日約中午，跨境支付通服務運作暢順，北向和南向匯款的交易宗數分別約2,000筆和7,400筆。
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