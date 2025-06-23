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比亞迪全球最大運車船交付

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

比亞迪宣布第五艘汽車運輸船「西安號」已於近日在江蘇儀徵順利交付，進一步擴充其專屬「出海船隊」，以助全球化布局。值得一提的是，西安號是全球最大汽車運輸船，擁有高達9,200輛的運力。

財聯社報導，比亞迪西安號21日在江蘇儀徵順利交付，運輸船矩陣再添一員。「西安號」的命名，既承載著比亞迪從西安起步的造車淵源，更象徵著品牌以該船為出海新起點。

而作為「深圳號」的姊妹船，西安號延續前者設計與配置。船長219.9公尺，型寬37.7公尺、共16層甲板，同樣擁有9,200個標準裝載車位，同時，也是目前已投入運營的全球最大LNG雙燃料汽車運輸船之一。

目前比亞迪已經規劃八艘滾裝船組成的「出海船隊」。最初三艘汽車運輸船分別是「開拓者1號」、「常州號」、「合肥號」，它們均具備7,000輛的運力，在前期的運輸工作中發揮重要作用。第四、五、六艘均為9,200輛運力的巨輪，分別命名為「深圳號」、「西安號」、「長沙號」。後續第七艘「鄭州號」（運力7,000輛）和第八艘「濟南號」（運力9,200輛），預計在8至9月交付營運。

鄭州 車位 深圳

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