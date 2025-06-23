東方電機空冷熱電 產出突破千台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
東方電機研製供貨的八一鋼鐵項目汽輪發電機，從位於四川省德陽市的總部順利發運。圖為發運現場。 圖／本報德陽傳真
東方電機研製供貨的八一鋼鐵項目汽輪發電機，從位於四川省德陽市的總部順利發運。圖為發運現場。 圖／本報德陽傳真

日前，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製供貨的八一鋼鐵項目汽輪發電機，從位於四川省德陽市的總部順利發運，標誌著東方電機空冷熱電累計產出突破1000台，鞏固了空冷熱電行業「第一品牌」的地位。

東方電機空冷熱電產業起步於2015年，在市場開拓上保持領先優勢，外部訂貨每年穩定增長超過10%，在大容量專案領域、尤其是光熱項目市場占有率超過60%。特別是近5年，東方電機15兆瓦及以上機組市場占有率約為33%，30兆瓦及以上機組市場占有率超60%。

近年來，東方電機搶抓垃圾發電、生物質發電機遇，拓寬高爐煤氣、餘熱發電、分散式能源市場，空冷熱電產品範圍不斷擴展，已實現6-200兆瓦發電機全系列覆蓋，成功研製大陸最大容量光熱發電機、最高海拔光熱發電機以及首台空空冷調相機等明星產品。

相關負責人表示，企業將持續加大在空冷熱電領域的研發投入，聚焦高參數、高效率、智慧化、低碳化方向，推進智慧製造升級。

發電機 標誌 成功

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