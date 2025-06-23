瑞幸插旗紐約6月30日開業 擬玩低價戰

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸進軍美國，第一家店落腳紐約，預計6月30日開業。分析指出，昂貴營運成本恐讓瑞幸低價策略很難被複製，如何甩開假帳陰霾，重獲品牌誠信度也是一大挑戰。

上海第一財經報導，瑞幸進軍美國的第一家店落腳紐約，一次布局兩家店。界面新聞稍早報導，這兩家位於紐約的門市，周邊滿是星巴克。瑞幸跨出海外的第一站為新加坡，首家門市於2023年4月開業。

瑞幸聯合創始人郭謹一指出，正在積極探索美國與其他市場的機會，會密切關注海外業務，即時與市場溝通進展情況。

美國咖啡市場高度成熟，計有超過 500個咖啡連鎖品牌，經營門店數量逾4萬2,700多家；競爭激烈加上多變政策環境，瑞幸在美國市場的開拓必須非常謹慎。瑞幸似有意在美國打低價戰。以美國星巴克為例，美式大杯含稅售價4.69美元，約台幣140元；瑞幸售價規劃落在 2-3美元，確實顯得更加實惠。

不過在海外市場，瑞幸必然有更高昂的營運成本壓力，包括原料、人工、租金等，這將限縮定價空間，瑞幸在中國大陸市場成功的低價模式，恐難以完全被複製。以新加坡為例，瑞幸出海第一家經營一年半仍未盈利，紐約市場成本只會更高。