大陸電動車爆「補能」大戰 充電、換電之爭受關注

自電動車問世以來，補能方式究竟要充電還是換電成為持續交戰的話題，隨著大陸愈來愈多車企加入新能源車賽道，輔以充電、換電技術的進化，近年充換電之爭再度受到關注。

回顧2025上海車展參展車企除了推廣新車技術，補能方案與相關技術的進化也成為一大焦點。

華為在車展前一天發布業界首個全液冷兆瓦級超充解決方案，車展現場展示超充電樁。車展工作人員對本報記者透露，機械手臂充電槍預計7月會推出。據了解，華為全液冷兆瓦級超充的峰值功率可達1.5兆瓦，每分鐘可補能20度電，雙槍持續充電電流達2400A，重卡15分鐘即可充電到90%。

同是充電陣營的比亞迪今年也發布兆瓦「閃充計劃」，據稱能在短短五分鐘內給車增加400公里的續航。

華為與比亞迪的兆瓦閃充方案也被外界視為兩大巨頭對決，但據車展現場工作人員看法，可能比亞迪略勝一籌，畢竟比亞迪接入車輛的生態系比華為更廣泛，會是比亞迪的優勢。

而位在車展另一端的大陸電池巨頭寧德時代則主打換電，除了對巧克力換電進行發布會外，董事長曾毓群親自出席與多家車企合作簽約巧克力換電結盟，試圖擴展換電朋友圈。

充電與換電的生態系正在持續爭奪車主的心。在經歷過一段時間的發酵，相關討論正在進化。

充電模式需要連接充電樁，也因此仰賴電網與充電網絡建設，其有基礎設施覆蓋廣，截至3月底，大陸全國充電基礎設施已達1,374.9萬台，鄉鎮充電設施覆蓋率約77%。

不過充電也有些缺點，像是耗時長，就算快充也要0.5到1小時，雖然目前技術在縮短這個時間，但相較換電仍需要較多時間；且充電還有續航問題，碰到嚴寒低溫狀態，電池能量降低一半，且頻繁充電增加電池老化風險。

換電生態則是需要在換電站更換預充電池組，比如蔚來車主換電僅需五分鐘，寧德時代巧克力換電甚至1.5分鐘就能完成。且車主無需承擔電池老化成本，該模式也能參與到電網「削峰填谷」（V2G技術，指車網互充電）。

然而，換電也因換電站建設成本高，導致覆蓋率低，截至6月，大陸累計建成2.2萬座換電站，相較充電設施比例仍低。且換電規格還未統一，跨品牌換電困難，換電車輛需要預留換電結構，所以車身結構也較重。

對於車主而言，端看需求決定用哪種補能，比如日常通勤、或是個人、家戶的話，多會選擇經濟性較高的充電模式；如果有高頻率運營的商用車，則換電或許是增加運營效率的較優選。不過也有一些車企，像是蔚來車款能支持充電加上換電的策略，較能靈活運用。

整體而言，充電模式因其基建較為普及仍占據主流，但換電在效率與商用領域不可替代，在大陸官方支持下，未來可能成為新趨勢，估計在長期兩者將並存，形成「乘用車以充為主、商用車充換結合」的補能體系。