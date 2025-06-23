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大陸行業主導權 兵家必爭

經濟日報／ 記者黃雅慧葉文義／專題報導

隨著大陸工信部「促進換電模式發展指導意見」的落地，2025年成為大陸換電設施規模化建設元年。大陸政策端要求公共領域車換電車型占比不低於30%，北京、海南等已試點換電站建設補貼及電價優惠，驅動行業年均增速超40%。

但對於企業而言，要選擇哪種補能發展，則關乎發展的一盤大棋。以寧德時代為例，作為電池一哥，該公司也有充電產品，可是他們選擇大力推換電，所欲為何？這關乎爭奪行業主導權。

寧德時代聯合蔚來、一汽等車企推出「巧克力換電塊」標準化方案，2026年將實現150kWh電池包跨品牌互換，解決車企「各自為政」痛點。底盤式換電技術可使乘用車補能時間縮短至三分鐘，效率超越燃油車加油。

換電模式從策略端來看有三項優勢：一是能夠突破補能效率瓶頸，對於商業化的用車而言需求更多，此外，其也能繞過充電技術瓶頸；二是重構商業模式與生態，因其能夠參與V2G，意味能創造綠電收益，此外寧德時代近年與蔚來、中石化合作換電網絡，也能主導補能標準制定；三是大陸官方支持換電，2020年大陸官方發布新能源車產業規劃（2021-2035）中，提及加快充換電基礎設施建設。

隨技術標準化、場景多元化與生態協同化的深入推進，「三分鐘換電」將成為大陸綠色出行的新常態。

寧德時代 北京

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