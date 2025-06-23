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大陸民企積極搶進充電市場 要滿足2,000萬輛的需求

經濟日報／ 記者林宸誼／專題報導
近年大陸新能源車保有量持續攀升，同時需要大量充電樁報裝工程。 美聯社
近年大陸新能源車保有量持續攀升，同時需要大量充電樁報裝工程。 美聯社

近年大陸新能源車保有量持續攀升，同時需要大量充電樁報裝工程。大陸此前通過「新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）」等政策，明確提出到2025年建成滿足2,000萬輛電動汽車需求的充電網路

除了大陸公部門設立的公共充電樁，民企也搶進這塊市場。包括比亞迪今年5月底宣布與小桔充電、新電途分別共建1.5萬座充電樁；華為則推出「0元升級」舊樁改造方案，爭奪快充標準話語權。

根據大陸國家能源局主持成立的「中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟」在官網發布的數據，截至2025年5月，全大陸充電基礎設施累計數量為1,440萬座，年增45.1%。其中公共樁408萬座，私人樁1,032萬座。

截至2025年5月，全大陸充電營運企業所營運充電樁數量前十名，分別是特來電77.8萬座、星星充電68.6萬座、雲快充63.5萬座、小桔充電24.9萬座、蔚景雲22.7萬座、國家電網19.6萬座、驢充充12.9萬座、深圳車電網10.6萬座、匯充電9.3萬座、南方電網9萬座。這十家營運商占總量的78.1%，其餘的營運商占總量的21.9%。

大陸民企積極搶進充電市場。比亞迪曾於今年5月底宣布，與小桔充電、新電途分別共建1萬座、5,000座兆瓦閃充樁，共計1.5萬座。除了合作共建，比亞迪在今年3月就宣布自建4,000座兆瓦閃充站，目前已建成兆瓦閃充站超500座，覆蓋全大陸200多個城市。

華為則在2024年4月攜手11家車企成立超充聯盟；今年4月22日再聯合九家車企，共同發布「超充聯盟2.0」。九家加入超充聯盟的重卡車企，將在2025年陸續推出30款以上超充車型，促進電動重卡滲透率提升。

華為也已推出全球首款全液冷兆瓦級超充產品，將電動重卡的充電時間壓縮至15分鐘，更以1.5兆瓦的峰值功率和2,400安培的超大電流，重新定義了電動汽車的補能效率。

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