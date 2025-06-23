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NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

陸企出口轉向歐洲、東南亞 反映美中貿易摩擦加劇

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
關稅攪局，陸企爭相降低對美國市場的倚賴。路透
關稅攪局，陸企爭相降低對美國市場的倚賴。路透

中國大陸製造業者正爭相在海內外為自家產品找尋買家，反映美中貿易摩擦加劇，威脅到陸企在最大出口市場美國的銷售表現。

美國總統川普4月宣布高額關稅後，中國大陸貿易數據顯示，對其他替代市場的出口躍增，部分抵銷對美外銷下滑的衝擊。中國大陸5月對歐洲的出口額，比去年同期成長12%，其中對德國攀升22%；而對東南亞國家也增加15%。

在中國房地產市場低迷、消費信心疲弱的背景下，分析師表示，中國製造業者能在其他市場，至少彌補一些因美國關稅損失的銷售，也有助於確保出口仍是該國的經濟支柱。

凱投宏觀中國經濟學家費伊說，中國消費力道仍弱，貢獻的經濟動能較少，中國仍必須出口這些產品，仍須前往其他國家，勢將導致其他國家的中國產品攀升。

第二外銷大省浙江有許多工廠業主，正迅速將重心轉向美國以外較穩定的貿易夥伴，或是規模廣大但競爭激烈的國內市場。

紹興速龍戶外科技經理夏樹坤（音譯）表示，「我們希望在歐洲等市場找到新客戶」。

在這之前，該公司產品僅外銷至亞洲與美國。他說，一位挪威的潛在客戶近期已參觀廠區，有望成為該公司第一個歐洲客戶。

美國對陸貨平均仍加徵逾50%關稅，川普也不排除恢復等同禁運的超高關稅，為此，浙江沿岸的工廠業主與經理人正急尋新市場。

然而，中國的第二大出口市場歐盟，想追蹤並避免陸貨暴增。

歐盟委員會主席范德賴恩本月在七大工業國組織（G7）會議上表示，看到新的「中國震撼」，北京補助導致產能過剩，但當地經濟趨緩，本土市場無法吸收，陸貨淹沒全球。

美國

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