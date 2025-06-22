美國襲擊伊朗…馬漢航空今起恢復運營中伊客運航班

伊朗馬漢航空21日宣布，將於22日起恢復運營部分中國-伊朗客運航班。外界關注伊朗遭受美國襲擊，會否對航班受影響，但目前相關航班網路訂票系統仍正常運作。

馬漢航空21日突然宣布，22日起恢復運營部分中國-伊朗客運航班。包括上海往返馬什哈德MHD機場以及北京往返馬什哈德MHD機場的航線。

值得注意的是，馬漢航空在備註中表示，這些航班起降地原為伊朗首都德黑蘭機場，現改為馬什哈德機場。馬什哈德是伊朗第二大城市，位於該國東北部，距離德黑蘭以東850公里。

據本報實地操作，目前在馬漢航空的微信公眾號上可預訂今日從馬什哈德國際機場直飛浦東國際機場的航班，票價為人民幣5,574元（含稅），目前尚有餘票。而23日從上海飛往馬什哈德的機票已售罄。此外，24日從北京飛往馬哈什德機場仍有票，票價為人民幣6,925元（含稅）。