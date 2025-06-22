港、陸跨境支付通22日上線 專家稱有助於人民幣國際化

香港與大陸之間的跨境支付通22日正式上線，除了為兩地民眾帶來便利外，從戰略意義看，專家分析，跨境支付通能降低對外部清算網絡依賴，且有助於提升人民幣在跨境零售場景中的使用便利度，進一步推動人民幣國際化進程。

跨境支付通為大陸與香港金融基礎設施互聯互通方面的一項重要創新舉措，利用了大陸與香港成熟的快速支付系統，為兩地民眾在民生用款上，提供更便宜、更高效、更方便的跨境匯款服務。兩地民眾只需在手機銀行「跨境支付通」功能模塊，輸入電話號碼或組合輸入戶名和收款帳號便可進行跨境匯款，同時還可根據需要靈活選擇到帳幣種為人民幣或港幣。

財聯社報導，香港市民葉先生說：「以前來深圳旅遊，總是要先記得提前將錢打進大陸帳戶，方便到帳後來深圳使用。現在通過中銀香港手機銀行就能將我在香港的錢直接匯到內地帳戶，還支持填寫大陸手機號就能收到款，操作簡單、即時到帳」

大公文匯報報導，前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍表示，跨境支付通便利化舉措極大地促進了大陸與香港之間的經貿活動以及人員往來，對於鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位起到了有力的支撐作用。有助於推動大陸跨境支付體系邁向高質量發展階段，更好地服務於高水平對外開放戰略，對於推動人民幣國際化意義重大。

中國人民大學重陽金融研究院研究員敦志剛表示，傳統跨境支付依賴國際中間渠道，而跨境支付通以自主可控的清算網絡降低對外部體系的依賴，在提升效率的同時強化金融主權與風險抵禦能力。通過支持人民幣與港幣實時互通，系統推動離岸人民幣在民生與商業場景的深度滲透，加速資金池擴容與金融產品創新，為香港構建更具韌性的離岸人民幣生態提供基礎設施支撐。

據了解，跨境支付通首階段有6家香港銀行參與，包括中銀香港、滙豐、恒生、東亞、建行亞洲及工銀亞洲。其中，港人北向匯款方面，以「每家參與機構」計算，每人每日上限1萬港元、每年上限20萬港元，有關限額獨立於目前每日8萬元人民幣同名匯款限額。大陸居民南向香港匯款方面，則沿用現有每人每年5萬美元購匯額度限制。