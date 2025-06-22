聽新聞
0:00 / 0:00

泡泡瑪特籌備動畫 打造陸版迪士尼

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
外界認為，泡泡瑪特正在沿著「迪士尼」的道路前行。中通社
外界認為，泡泡瑪特正在沿著「迪士尼」的道路前行。中通社

大陸潮玩公司泡泡瑪特旗下IP「Labubu」爆火「一娃難求」。大陸工商信息查詢平台企查查資料顯示，北京泡泡瑪特文創公司已登記「Labubu 與朋友們」動畫劇集第一季劇本V1作品著作權。外界認為，泡泡瑪特正在沿著「迪士尼」的道路前行。

實際上，該公司此前已註冊多枚Labubu相關商標，國際分類涉及教育娛樂、燈具空調、健身器材等。自二○二三年九月廿六日泡泡瑪特主題樂園開始營業，到如今「Labubu與朋友們」動畫開始籌備，泡泡瑪特似乎都在對標迪士尼。

不過泡泡瑪特創始人王寧曾提到：「要去學習迪士尼這樣一家ＩＰ的企業，能夠成為中國的迪士尼。但是慢慢地我們也希望不再說要成為中國的迪士尼，希望有一天我們能成為世界的泡泡瑪特。」

近一年來，Labubu搪膠毛絨產品一經推出，就引發搶購熱潮。泡泡瑪特正加速海外擴張，在美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本東京等多地線下門店，都出現了排隊搶購Labubu3.0系列的熱潮。

實際上，泡泡瑪特透過限量發售等手段製造出產品的稀缺性，導致其在二手市場上價格被大幅炒高，不僅假貨猖狂，不少消費者也開始反對饑餓行銷。可以看到，泡泡瑪特ＩＰ生意如火如荼，背後的版權保護和ＩＰ生命周期成為新考驗。

迪士尼 泡泡瑪特 動畫 LABUBU

延伸閱讀

德國出「謠言終結者」動畫短片 台灣「假新聞清潔劑」案例入列

全台唯一「迪士尼」夢幻婚禮！5大公主主題一次亮相　

搜狐創始人不識貨 拒收絕版Labubu 胡潤拿它換到名車

杭州一間泡泡瑪特開業當天即閉店 原因疑跟黃牛有關

相關新聞

泡泡瑪特籌備動畫 打造陸版迪士尼

大陸潮玩公司泡泡瑪特旗下ＩＰ「Labubu」爆火「一娃難求」。大陸工商信息查詢平台企查查資料顯示，北京泡泡瑪特文創公司已...

涉及多品牌！陸行動電源「燃爆風險」災情擴 兩品牌召回超百萬顆

由於供應商暴雷，大陸行動電源品牌產品存在「燃爆風險」的災情正進一步擴大，繼羅馬仕後，另一品牌安克昨日也宣布召回產品，兩品...

供應鏈偷工減料？陸製行動電源災情擴大 知名品牌急召回7型號

中國製行動電源存在燃爆風險的災情擴大，繼羅馬仕（ROMOSS）頻傳事故召回近50萬顆，知名品牌安克（ANKER）昨天公告...

陸「穩外資20條」未見起色 前5月吸收外資年減13%

中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。據官方發布，中國1至5月實際使用外資金額比去年...

特斯拉投資165億元 在大陸打造首座電網側儲能電站

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布已簽署協議，將在中國打造旗下首座電網側儲能電站計畫。中國媒體報導，這項計畫投資總額...

華為鴻蒙6來了！眾多關鍵能力升級 全面擁抱AI的作業系統

在6月20日舉辦的HDC 2025華為開發者大會中，華為公布了全新HarmonyOS 6系統。全新鴻蒙6全場景智慧作業系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。