泡泡瑪特籌備動畫 打造陸版迪士尼

大陸潮玩公司泡泡瑪特旗下IP「Labubu」爆火「一娃難求」。大陸工商信息查詢平台企查查資料顯示，北京泡泡瑪特文創公司已登記「Labubu 與朋友們」動畫劇集第一季劇本V1作品著作權。外界認為，泡泡瑪特正在沿著「迪士尼」的道路前行。

實際上，該公司此前已註冊多枚Labubu相關商標，國際分類涉及教育娛樂、燈具空調、健身器材等。自二○二三年九月廿六日泡泡瑪特主題樂園開始營業，到如今「Labubu與朋友們」動畫開始籌備，泡泡瑪特似乎都在對標迪士尼。

不過泡泡瑪特創始人王寧曾提到：「要去學習迪士尼這樣一家ＩＰ的企業，能夠成為中國的迪士尼。但是慢慢地我們也希望不再說要成為中國的迪士尼，希望有一天我們能成為世界的泡泡瑪特。」

近一年來，Labubu搪膠毛絨產品一經推出，就引發搶購熱潮。泡泡瑪特正加速海外擴張，在美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本東京等多地線下門店，都出現了排隊搶購Labubu3.0系列的熱潮。

實際上，泡泡瑪特透過限量發售等手段製造出產品的稀缺性，導致其在二手市場上價格被大幅炒高，不僅假貨猖狂，不少消費者也開始反對饑餓行銷。可以看到，泡泡瑪特ＩＰ生意如火如荼，背後的版權保護和ＩＰ生命周期成為新考驗。