2025夏季達沃斯論壇 會議設置五大主題 探討大陸 AI 發展

世界經濟論壇第16屆新領軍者年會（2025夏季達沃斯論壇）將於24日至26日在天津召開，本屆論壇以「新時代企業家精神」為主題，會議設置「解讀全球經濟」、「中國展望」、「新能源與材料」等五大主題，特別增設人工智慧論壇，探討中國大陸AI發展路徑。

本屆夏季達沃斯論壇吸引來自全球1,500餘位政商學界領袖參與，參會人數創近年新高。TCL創始人、董事長李東生與京東集團創始人、董事局主席劉強東等14位全球領袖共同擔任聯席主席。

大陸國家發展改革委國際合作司副司長陳帥表示，透過本屆論壇，大陸將向國際社會展現堅持高水準對外開放的積極姿態，與世界共用中國式發展的機遇和紅利。

天津市副市長李文海表示，論壇期間，天津將承辦兩場平行論壇活動，舉辦「投資中國．跨國企業領袖交流會」和「遇天津．見未來」民企沙龍，聚焦前沿領域、新興熱點，同與會嘉賓進行交流探討。

世界經濟論壇執行董事梁錦慧表示，亞洲推動著全球60%的經濟增長，其中，中國大陸貢獻了一半，並且在眾多創新和產業轉型方面處於前沿。在此背景下，新領軍者年會將為促進建設性對話與有意義的交流合作提供平台，與會嘉賓可以加深對中國和亞洲趨勢和機遇的瞭解，洞悉充滿活力、快速變化的區域創新生態。