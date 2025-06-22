泡泡瑪特股價震盪… 華爾街投行看法分歧

近期泡泡瑪特股價劇烈震盪，上周市值蒸發港幣500億元，華爾街投行對這家「新消費總龍頭」看法開始分歧，其中，摩根士丹利緊急將其移出推薦名單，摩根大通卻逆勢上調目標價。

泡泡瑪特是今年港股市場中大牛股之一，今年以來累計最大漲幅超過200%，不過就在上周出現單周暴跌12%以上走勢，讓許多分析師開始調整對其投資評價。

全景財經報導，摩根士丹利（大摩）的態度轉變堪稱戲劇性。6月10日剛將目標價調升至港幣302元，一周後卻突然將泡泡瑪特踢出推薦名單。分析師Dustin Wei團隊在報告中直言：估值過高導致優異表現不可持續。

晨星分析師Jeff Zhang更尖銳指出，泡泡瑪特IP存在「短命基因」，相比迪士尼這類擁有永恆童話王國的巨頭，其潮玩IP更像是「短命基因」，難逃過氣的宿命。

但也有華爾街機構看好泡泡瑪特未來的發展前景。摩根大通（小摩）19日將泡泡瑪特的目標價由港幣250元上調至330元，並將該股列入其「積極催化劑觀察名單」。