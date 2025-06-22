港拚當資產管理中心一哥

香港財政司司長陳茂波昨（21）日出席一場財富管理博覽會時表示，金融仍是香港經濟發展的最重要引擎之一，當局正全力鞏固提升香港國際金融中心的地位。根據2024年的調查，香港財資管理業所管理的資金超過4兆美元，預計將會在二至三年內成為世界第一的跨境資產管理中心。

陳茂波表示，雖然全球經濟不確定性增加、單邊主義和保護主義加劇、國際經濟體系面臨更大割裂風險，但去年以來，香港金融中心的表現亮眼。

陳茂波指出，截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年超過440億美元的資金淨流入，增長285%。香港的家族辦公室也正在蓬勃發展，預計很快會由2,700家增加到3,000家。

關於離岸人民幣業務，陳茂波指，人民幣及人民幣跨境支付系統（CIPS）等在國際上的占比和重要性會越來越高。

當前香港處理全球約八成的離岸人民幣交易，也是人民幣外匯市場和點心債市場最活躍的地區。鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐的地位，是未來香港金融發展的獨特優勢。

此外，陳茂波指出，香港擁抱數位資產的發展，近年加快完善相關法律規管框架。例如虛擬資產交易平台發牌制度，已發出了十張牌照，並正在審批另外八宗申請。港府亦剛完成穩定幣的立法工作，該法例將於8月1日生效，使香港成為全球首批建立穩定幣法定監管框架的司法管轄區之一。