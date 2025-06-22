掃地機器人四強 陸企包辦 石頭科技銷售98萬台居冠

國際數據公司（IDC）發布的報告顯示，2025年第1季全球智慧掃地機器人市場出貨量達509.6萬台，年增11.9%。出貨量排行前五名中，就有四家是陸企，共占據54.1%市場。其中，石頭科技以98.2萬台的出貨量穩居全球第一。

IT之家報導，IDC表示，龍頭品牌持續注重研發投入，透過產品力提升迅速搶占市場，行業集中度呈上升趨勢。大陸市場「國家補貼」政策加速刺激高端機型出貨；海外市場方面，大陸龍頭廠商透過強大的通路掌控能力，在發達國家市場持續擴張。

2025年Q1全球掃地機器人出貨量排名 圖／經濟日報提供 在排名前五名廠商中，石頭科技以19.3%的市占保持出貨量第一；科沃斯排名第二，占比13.6%的；追覓排名第三，全球市占11.3%；小米全球市占9.9%，排在第四；美國機器人公司iRobot市占9.3%，排在第五。

其中，石頭科技2024年出貨量全球第一後，2025年第1季全球出貨98.2萬台，繼續保持出貨量第一的位置，年增50.7%。

從IDC數據來看，石頭科技出貨量最大的兩個地區分別為大陸和西歐，總計超過全球總出貨量的50%。在捷克、丹麥、芬蘭、德國、以色列、韓國、挪威、波蘭、瑞典、土耳其、阿拉伯聯合大公國，石頭科技出貨量均排名第一。並在美國等加大線下門店入駐進度，是保持海外市場持續增長的關鍵。

科沃斯第1季掃地機器人出貨69.3萬台，年增11%，重點致力區域為亞太、俄羅斯、中東等，與石頭形成差異化戰略；同時在西歐市場零售通路佈局持續深化。家用服務機器人概念包含多個產品品類，從單一清潔工具向全場景智慧管家轉型。

追覓在第1季的全球掃地機器人市場中展現出強勁的增長態勢。追覓的市場優勢在西南歐地區尤為突出，在法國、義大利、比利時等多個國家出貨量均位居榜首。其在高端市場的表現十分亮眼，第1季平均出貨單價達到了627美元，高端化戰略持續深化。

小米第1季推出AI亮點新品，在海內外市場表現不俗，憑藉品牌形象及通路體系建設，入門級產品在東南亞及西南歐市場仍有一定出貨優勢。

美國iRobot第1季全球出貨年減30.6%，市占跌至第五。在北美市場，產品平均出貨單價已降至 385美元，反映出明顯的價格壓力，全球市場持續收縮。在產品反覆運算和功能創新上，iRobot 明顯落後主要競爭對手；同時，受北美供應鏈成本高的影響，產品價格競爭力在同規格競品中趨弱。