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大陸REITs數量亞洲第一 募資規模衝破7,400億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸REITs數量已超過香港、新加坡及日本。（路透）
大陸REITs數量已超過香港、新加坡及日本。（路透）

大陸近年積極發展不動產投資信託基金（REITs），自2021年6月21日首批公募REITs上市後，四年來總募集規模已超過人民幣1,800億元（約新台幣7,400億元），共上市66檔REITs產品，數量已超過香港、新加坡及日本，成為亞洲第一。

澎湃新聞報導，從一級市場（發行市場）看，上交所已上市REITs產品44檔，發行規模約人民幣1,230億元；共有22檔REITs在深交所上市交易，總募集規模人民幣578.10億元。

從二級市場（證券交易市場）市值看，全市場66檔REITs總市值超人民幣2,000億元。其中，滬市44檔REITs表現尤為突出，總市值達到人民幣1,370億元，較發行價復權（將權息值加入計算）上漲約30%，尤其是2025年以來漲幅超過20%，跑贏主要寬基（市值型）指數

大陸REITs市場概況 圖／經濟日報提供
大陸REITs市場概況 圖／經濟日報提供

從證券交易市場看，滬市REITs於2025年以來的日均成交額約人民幣4.37億元。而從發行到交易市場的全鏈條，滬市REITs占全市場的比重均在七成左右。

得益於REITs高分紅的產品特性，投資者能從REITs分紅中獲得高額穩定收益。從滬市REITs近四年累計向投資者分紅人民幣151億元，其中2024年分紅人民幣59億元，以年末市值計算的分紅率達到5.7%。

其中，高速公路REITs以人民幣82億元的分紅金額占據半壁江山，是名副其實的「現金牛」；能源環保、產業園區、倉儲物流實際分紅金額均在人民幣10億元以上，分別為人民幣32億元、16億元、13億元。

除直接分紅收益外，交易型投資者也能從證券交易中獲取增值收益。滬市REITs證券交易市場除權（不納入權息值）價格平均漲幅約14%，其中，市政水利、消費、保障房的表現尤為突出，除權漲幅均在55%以上。

截至目前，上交所已上市REITs產品44檔，數量較2023年底增加一倍，常態化發行成效顯著。資產類型上，從2021年6月首批上市的產業園、收費公路等，到後來陸續上市的保障房、能源、消費、市政等大類資產，再到最近剛剛獲批的資料中心，上交所REITs市場資產圖譜不斷拓寬。其中，汙水處理、市政供熱是滬市REITs獨有大類資產。

市場人士指出，目前在審或待發售的REITs項目共21單，其中上交所17單，這些在審專案將進一步擴充大陸REITs市場的容量及深度，為REITs指數基金、ETF等創新產品的出現打下基礎，REITs產品體系將會愈發豐富，產品創新日益繁榮，市場化程度持續提高。

資產 指數 人民幣

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