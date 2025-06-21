快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

年輕人不愛！「國民黨把自己當貴族」館長挺黨主席延選 揭2人是好人選

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「穩外資20條」未見起色 前5月吸收外資年減13%

中央社／ 台北21日電
中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。圖為大陸商務部。圖／美聯社
中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。圖為大陸商務部。圖／美聯社

中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。據官方發布，中國1至5月實際使用外資金額比去年同期減少13.2%，5月份明顯下滑。

中國商務部官網20日發布，2025年1至5月，中國新設立外商投資企業2萬4018家，年增10.4%；實際使用外資（FDI）金額為人民幣3581.9億元（下同，約新台幣1兆4757億元），年減13.2%。

對比中國前4月實際使用外資金額3207.8億元，比去年同期減少10.9%；5月份僅吸收外資374.1億元，減幅增至13.2%，出現明顯下滑。

中國商務部未公布完整吸收外資行業別與來源地，僅表示1至5月製造業實際使用外資915.2億元，服務業實際使用外資2596.4億元。

據發布，高技術產業實際使用外資1090.4億元，其中，電子商務服務業、航空航太器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。

中國商務部指東南亞國協地區實際對中投資增長20.5%，日本英國、韓國、德國實際對中投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%（含透過自由港投資數據），但未公布美國投資消長情況。

英國 美國 服務業 日本 德國 外資

延伸閱讀

香港5月個人破產呈請949宗 按月升17% 創5年新高

連四紅 外銷訂單寫最強5月 金額579億美元、年增18.5%

外銷訂單輸美增四成 東協勁揚25%

奇鋐、技嘉 瞄準長天期

相關新聞

華為鴻蒙6來了！眾多關鍵能力升級 全面擁抱AI的作業系統

在6月20日舉辦的HDC 2025華為開發者大會中，華為公布了全新HarmonyOS 6系統。全新鴻蒙6全場景智慧作業系...

陸「穩外資20條」未見起色 前5月吸收外資年減13%

中國2月推出「穩外資20條」進一步開放市場試圖加大吸引外資，迄今未見起色。據官方發布，中國1至5月實際使用外資金額比去年...

特斯拉投資165億元 在大陸打造首座電網側儲能電站

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布已簽署協議，將在中國打造旗下首座電網側儲能電站計畫。中國媒體報導，這項計畫投資總額...

「十五五」時期將至 前重慶市長：應高度重視生產性服務業

今年是中國「十四五」規劃收官之年，中國將提出「十五五」規劃（第15個5年規劃，指2026到2030年）。前重慶市長黃奇帆...

陸供應鏈發展迅速 空巴中國執行長：提升全球產能作用不可替代

歐洲飛機製造公司空中巴士（陸稱空中客車）全球執行副總裁、空中客車中國公司首席執行官徐崗近日表示，大陸航空供應鏈發展迅速，...

「Labubu與朋友們」動畫劇本已登記 泡泡瑪特要做大陸版迪士尼？

泡泡瑪特旗下的Labubu爆火，可謂是「一娃難求」。企查查APP顯示，北京泡泡瑪特文創公司已登記「Labubu 與朋友們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。