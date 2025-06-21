特斯拉投資165億元 在大陸打造首座電網側儲能電站
電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布已簽署協議，將在中國打造旗下首座電網側儲能電站計畫。中國媒體報導，這項計畫投資總額為人民幣40億元（約新台幣165億元）。
法新社報導，特斯拉在中國社群媒體微博貼文中指出，這項計畫將有助「靈活調節電網資源」，並「有效解決城市供電壓力」。
特斯拉還說，這項計畫完工後，有望成為中國最大的電網側儲能計畫。
在太陽能與風電供應增加的情況下，這類儲能系統有助於強化電力網穩定性。
根據中國財經媒體「第一財經」報導，特斯拉（上海）有限公司與上海市政當局及中國康富國際租賃公司今天舉行簽約儀式。
報導補充表示，這項協議投資總額為人民幣40億元。
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