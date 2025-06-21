「Labubu與朋友們」動畫劇本已登記 泡泡瑪特要做大陸版迪士尼？

泡泡瑪特旗下的Labubu爆火，可謂是「一娃難求」。企查查APP顯示，北京泡泡瑪特文創公司已登記「Labubu與朋友們」動畫劇集第1季劇本V1作品著作權，先前該公司已註冊多枚Labubu相關商標，國際分類涉及教育娛樂、燈具空調、健身器材等。

封面新聞報導，依靠爆火的IP，泡泡瑪特正在沿著「迪士尼」的道路前行，2023年9月26日泡泡瑪特主題樂園營業，到如今「Labubu與朋友們」動畫開始籌備，泡泡瑪特似乎都在對標迪士尼。

不過泡泡瑪特創始人王寧曾提到：「要去學習迪士尼這樣一家IP的企業，能夠成為大陸的迪士尼。但是慢慢地我們也希望不再說要成為大陸的迪士尼，希望有一天我們能成為世界的泡泡瑪特。」

近一年來，Labubu搪膠毛絨產品一經推出，就引發搶購熱潮，線上線下通路供不應求。線下門店銷售尤為火爆，消費者不惜排隊數小時只為購得心儀款式。

在社交媒體生態中，擁有Labubu稀有款更成為彰顯時尚品味的象徵，各路網紅博主爭相曬單贏得新一代的流量密碼，進一步讓Labubu身價大漲。

不僅在境內走俏，泡泡瑪特正在加速海外擴張，在美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本東京等多地的泡泡瑪特線下門店，都出現了排隊搶購Labubu3.0系列的熱潮。

實際上，泡泡瑪特通過限量發售和隱藏款刺激等行銷手段，製造出產品的稀缺性，導致其在二手市場上價格被大幅炒高，不僅假貨市場較為猖狂，還有不少消費者也開始反對這種饑餓行銷的行為。可以看到，泡泡瑪特IP生意如火如荼，Labubu爆火背後，版權保護和IP生命週期成為新的考驗。

此外，「2025上海西九文化周」正在上海舉行，由香港故宮文化博物館策劃、文化周的重點項目之一的特展「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」在上海張園展出。該展覽呈現16位香港藝術家的作品，當中包括被稱為「Labubu之父」的香港插畫藝術家龍家昇的原作。

在張園的展覽中，龍家昇的Labubu及Zimomo等攜手走進故宮園林，為肅穆的歷史建築添上一抹夢幻童趣。另一件作品「精靈的園林歷險」則是一場卡通版的園林故事。

香港故宮文化博物館客席策展人鄭嬋琦表示，香港的一些當代藝術家在創作時，常常會向西方的藝術發展，而這一次則是希望藝術家結合中國傳統文化來呈現他們的當代表達。