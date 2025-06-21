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柔性螢幕實現國產化替代 2024年陸OLED產值增38%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
數據顯示，2024年，大陸OLED顯示面板及模組產值規模超過人民幣千億元，增長38%，國際市場佔比52%，市場競爭能力和技術創新能力穩步提升。（圖／取自央視）
數據顯示，2024年，大陸OLED顯示面板及模組產值規模超過人民幣千億元，增長38%，國際市場佔比52%，市場競爭能力和技術創新能力穩步提升。（圖／取自央視）

數據顯示，2024年，大陸OLED顯示面板及模組產值規模超過人民幣千億元，增長38%，國際市場佔比52%，市場競爭能力和技術創新能力穩步提升。預計大陸折疊手機規模會在2027年達到1,500萬部，車載柔性屏滲透率突破15%。

央視報導，柔性OLED的背後是多項專利累積，也是「中國製造」從「跟跑」到「領跑」的跨越。過去，一部手機中最貴的就是螢幕模組，佔一部手機成本的兩到三成。而現在，折疊螢幕手機的價格不再是動輒幾萬元，市面上推出越來越多的人民幣千元級的機型，這背後離不開產業鏈的完備。

報導指出，一塊螢幕的性價比更高，得益於產業鏈不斷完善，不僅是生產規模持續擴大，產業鏈的自主可靠性也在不斷增強，像是上游的配套基材廠通過自主創新，研發出擁有自主知識產權的發光材料，性能領先國際同類產品，解決了柔性螢幕關鍵材料進口壟斷的問題，實現國產化替代和量產。

賽迪研究院顯示領域首席研究員耿怡表示，2025年全球可折疊手機的市場仍將顯著增長，大陸市場出貨量預計將超過1200萬部，佔據全球市場的一半，增長率達到35%。隨著產能和性能不斷提升，OLED在智慧型手機、筆記型電腦等產品的出貨量與滲透率還將不斷攀升，有望快速突破10%。

對產業鏈上游來說，一塊螢幕需要鍍膜、封裝等製造設備，需要玻璃、有機材料、偏光板等材料製造，需要電路板等組裝零件，這些零組件的設計和製造技術，又能衍生帶動液態金屬、3D列印等相關新技術發展；對產業鏈下游來說，螢幕與手機、汽車、可穿戴設備、家居等產業都相關，能為電子設備、車載顯示等產品帶來更多可能，並向醫療介入設備、捲曲電視等場景拓展。

電路 材料

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