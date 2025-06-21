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陸1-5月新設立外商投資企業增長放緩 FDI降幅擴大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
星河動力執行總裁夏東坤在北京經濟技術開發區介紹智神星一號運載火箭發動機。（圖／取自新華社）
星河動力執行總裁夏東坤在北京經濟技術開發區介紹智神星一號運載火箭發動機。（圖／取自新華社）

大陸商務部最新數據顯示，今年1-5月，2025年1-5月，大陸新設立外商投資企業2萬4018家，增長10.4%，與1-4月比增長放緩；實際使用外資金額（FDI）人民幣3581.9億元，下降13.2%，與1-4月比跌幅擴大。

今年1-4月，大陸新設立外商投資企業1萬8832家，增長12.1%；實際使用外資金額人民幣3207.8億元，下降10.9%。

從來源地看，東協地區實際對大陸投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對陸投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%。

從行業看，今年1-5月製造業實際使用外資人民幣915.2億元，服務業實際使用外資人民幣2596.4億元。

高技術產業實際使用外資1090.4億元人民幣，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。

央視報導，跨國企業看好大陸科技發展和豐富的應用場景，在高技術領域持續加強投資合作。從去年起，大陸支持外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，也讓不少跨國公司看到新的市場機遇。

報導並指，過去一年，北京外資研發中心數量增加了100多家，實現成倍增長。截至2025年5月，上海外資研發中心累計已突破600家。

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