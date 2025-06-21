陸1-5月新設立外商投資企業增長放緩 FDI降幅擴大

大陸商務部最新數據顯示，今年1-5月，2025年1-5月，大陸新設立外商投資企業2萬4018家，增長10.4%，與1-4月比增長放緩；實際使用外資金額（FDI）人民幣3581.9億元，下降13.2%，與1-4月比跌幅擴大。

今年1-4月，大陸新設立外商投資企業1萬8832家，增長12.1%；實際使用外資金額人民幣3207.8億元，下降10.9%。

從來源地看，東協地區實際對大陸投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對陸投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%。

從行業看，今年1-5月製造業實際使用外資人民幣915.2億元，服務業實際使用外資人民幣2596.4億元。

高技術產業實際使用外資1090.4億元人民幣，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。

央視報導，跨國企業看好大陸科技發展和豐富的應用場景，在高技術領域持續加強投資合作。從去年起，大陸支持外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，也讓不少跨國公司看到新的市場機遇。

報導並指，過去一年，北京外資研發中心數量增加了100多家，實現成倍增長。截至2025年5月，上海外資研發中心累計已突破600家。