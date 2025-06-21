歐盟限制陸企參與醫療器械招標 歐盟中國商會指調查結果不公允

歐盟執委會20日宣布在《國際採購工具》（IPI）首個調查後，排除陸企在歐盟參與相關公共採購。歐盟中國商會20日對此表示反對，並稱歐方IPI調查結果並不公允，歐方選擇倉促地付諸單邊措施，令業界十分失望。

歐盟執委會20日提出，決定限制陸企參與歐盟成員國政府採購中單筆金額超過500萬歐元的醫療器械項目，並要求中標項目中來自大陸的產品及零部件比例不得超過50%。

歐盟中國商會於當地時間20日在微信公眾號發布中英文雙語聲明表示，對歐方這一單邊保護主義做法、歐方公開對中企採取不公平的歧視性措施表示堅決反對。

歐盟中國商會表示，歐方IPI調查結果並不公允，其「大部分中方醫療公共採購市場排除或歧視歐盟製造的醫療器械及歐盟供應商」結論不符合實際。

聲明強調，大陸與歐盟在內的貿易夥伴長期就GPA及公共採購問題保持磋商，雙向溝通管道始終暢通。在此背景下，歐方選擇倉促地付諸單邊措施，令業界十分失望。

該商會指出，歐方通過IPI排除陸企出醫療採購公共採購，以及增加本地化要求的做法，對大陸相關產品以及大陸供應商嚴重的歧視性和排他性措施，對歐方這一扭曲公平競爭市場環境的做法表示堅決反對，對其對中歐在醫療領域貿易及投資關係發展所帶來的衝擊表示嚴正關切。

聲明表示，呼籲歐方立即停止這一錯誤做法，為在歐醫療領域中企提供公平、公正和非歧視性的營商環境。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日也對此回應，「歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名，行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。」

歐盟在本月2日表示，在發現歐盟企業沒有獲得公平參與大陸公開招標的機會後，歐盟各國政府支持歐盟委員會提出的限制大陸醫療器械供應商競標公共合約的提議。

法新社指出，這是歐盟首次動用2022年通過的IPI，該法規的目的是要促進公共採購市場准入方面的互惠，在此前美國政府大幅提高關稅導致商業波動加劇的背景下，此舉可能會加劇歐盟和大陸之間的貿易緊張局勢。