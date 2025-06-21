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兩岸人物／南京台協理事 跳脫舒適圈

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
慶辰法律事務所所長、南京台協理事侯慶辰。記者林宸誼／攝影
慶辰法律事務所所長、南京台協理事侯慶辰。記者林宸誼／攝影

台灣首家取得江蘇省司法廳批准，與江蘇三法律師事務所展開聯營的慶辰法律事務所，背後推手是該所所長、南京台協理事侯慶辰，靠的是跳脫舒適區，專攻醫藥專利、智財權，在全球律師過剩時代，走出一片天。

擁有台灣、大陸、美國紐約州律師執照的侯慶辰表示，聯營辦公室的設立，可以有效整合蘇台兩地法律資源，「例如最近手上一件正進行訴訟的案子，對方律師用抹黑手段轉移焦點，我們就與『三法』一起合作，在法律攻防戰中，找出對方破綻。」

侯慶辰小檔案 圖／經濟日報提供
侯慶辰小檔案 圖／經濟日報提供

他直言不諱地指出，全球律師發展榮景的高峰期已過，行業已經非常穩定，所幸「趕上醫藥專利過去十年蓬勃發展，加上台灣保健食品積極拓展外銷市場，因此可以協助大陸企業取得授權。」

侯慶辰表示，現在是一個速食的時代，不少人習慣於懶人包式的訊息接收，最近還聽到客戶說，有法律問題時就上小紅書找答案。「小紅書上確實可以給出一般答案。但一般人很難理解，法律是個錯綜複雜的體系，一個問題的回答，往往牽涉到多個行業，而且法律原則又充滿例外。因此，不是所有問題都可以用這樣速食的方式來面對理解。」

侯慶辰在政治大學取得法律、智慧財產權專業的雙碩士學位，進入半導體公司擔任法務經理。他指出，每年至少都要審核上千件合約，除了保障公司權益外，有時也會站在公司立場角度想，為何要簽這筆合約，如何在其中找出商機，並向公司建言。」

然而侯慶辰卻不滿於安穩現狀，於是辭職跑到美國留學，取得美國賓夕法尼亞大學法律專業碩士學位；之後到大陸繼續深造，在北京大學拿到智慧財產權專業博士學位，一心想到南方城市走走看看的侯慶辰，接到朋友邀約到江蘇南京看看，絲毫沒有猶豫的他，就從北京搬到了南京。

侯慶辰於2013年，在南京成立華訊智財權顧問公司，協助不少想在亞馬遜做跨境電商的商家註冊商標。「大陸企業『走出去』就像打『世界盃』，打『世界盃』就必須熟悉『世界盃』的規則，智慧財產權就是規則之一，而做海外專利正是他們的強項。」

比較兩岸律師優劣，他坦言，台灣律師對法律產品開發的商業能力不及大陸律師。「台灣的律師通常一次就報價多少錢，而大陸律師不僅會提供詳細企劃案，裡面清楚列出案由以及可能涉及法律流程，每個流程都會清楚標示價碼，減少與客戶糾紛。」

美國 法律 律師

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