兩岸人物／商億董座 被訂單追著跑

客製化家具外包服務供應商商億-KY（8482）董事長謝智通日前在股東會上苦笑地表示，由於柬埔寨廠目前的訂單量超過產能40%，根本是被訂單追著跑，為解決產能問題，他已親自坐鎮第一線。「現在唯一要做的，就是要把產能提高，預計要到明年柬埔寨廠的產能才能翻倍成長。」

全美十大中高端家具品牌中，半數是商億的客戶，像是Restoration Hardware（RH）、Williams Sonoma等品牌。從美國總統川普在白宮的沙發、微軟創辦人比爾蓋茲的辦公椅等，都是出自於商億。

謝智通小檔案 圖／經濟日報提供

謝智通自豪地表示，商億能做客製化且能量產的家具，關鍵是採用上下游全產業鏈概念，以及採用即時生產法「Just in Time」方式。

他解釋，公司把全產業鏈觀念，從浙江杭州搬到擁有30萬平方公尺的柬埔寨廠區，「所有的供應鏈管理（supply chain）都在同一個場域裡，從第一個廠到第12個廠，每一個廠剛好是上下游的關係；大陸廠則是兩層、三層的生產線，東西要上要下很麻煩，柬埔寨在同一層處理，不用上下樓，這樣生產的更方便。」

為了因應客製化，商億生產線流程採「Just in Time」管理，謝智通舉例，例如這一分鐘，要做哪一個木架，下一分鐘沙發套要採用哪塊布哪塊皮，都已經計劃安排好。

他說：「商億一天至少要做700件不一樣的東西，如果沒做到『Just in Time』，表定這一分鐘要開001的訂單，結果來的卻是005的料，這一定是開不下去，且005的料放在那裡，走路的地方都沒有。」

謝智通綁住客戶的還有整合後段服務，也就是從設計、打樣、製造到物流配送的Totally solution（整體解決方案），「貨運到美國後，打開貨櫃取出沙發，不須再進倉庫等待配送，而是將沙發直接送到消費者的家門口。」

因此在中美關稅戰開打時，謝智通第一件事就是跟客戶溝通。他指出，目前美國對大陸課55%關稅，柬埔寨被課的稅，大概會落在20%到25%之間，因此商億協助美國客戶負擔10%至15%的關稅，而在柬埔寨廠則是由客戶自行吸收10%的關稅，後續柬埔寨若關稅提高也會共同承擔。

謝智通坦言，坐鎮第一線可以親自解決廠區每天發生的問題，今年有太多不穩定的因素，尤其是4月美國宣布對等關稅後，出貨是暫停的，直到5月才恢復出貨，「當時客戶臨時要把產能全部轉到柬埔寨去，根本做不出來，你從大陸轉到柬埔寨，光原材料透過海運就要花三周。」