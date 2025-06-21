台北夏季旅展 陸方來不了

預計7月中旬登場的「2025台北夏季旅展」，陸方人員遭我方以不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場為由封殺。

對此，去年曾在旅展上致詞，喊話重啟兩岸觀光的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉昨（20）日表示，交流跟統戰是一線之隔，應對大陸對台武力等威脅不斷，政府機關必須予以處理，避免影響真正的交流和避免統戰滲透。

對於台北夏季旅展陸方人員來台遭拒，羅文嘉說，對於對岸要來台灣進行真正的交流，海基會是保持開放且歡迎的態度，因為海基會存在目的之一，就是透過更多的交流和互動，促進雙方了解，緩和緊張的關係，所以海基會持續朝向鼓勵正向、雙向、健康有序的交流。

不過，羅文嘉表示，交流跟統戰是一線之隔，台灣面對一個每天不斷軍機軍艦軍演，灰色地帶行動密集度增加的客觀存在威脅，還會採取各種統戰滲透方式，來瓦解台灣的民主制度跟國家安全，面對對岸的統戰作為，政府機關必須做出處理，避免影響到真正的交流和避免統戰滲透。