蔚來成立智駕晶片公司

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

外傳蔚來正計劃將旗下智駕晶片相關業務整合為獨立專案實體，並引入戰略投資者。蔚來人士透露該消息屬實，且該獨立專案實體目前已完成工商登記，名為「安徽神璣」，獨立拆分後將承接其他車廠訂單。

科創板日報報導，據工商信息，安徽神璣成立時間為2025年6月17日，註冊地址與蔚來中國總部相同，均為位於安徽省合肥市經濟技術開發區的恒創智慧技術園。該公司法定代表人為白劍。於2020年11月加入蔚來，先前曾擔任小米晶片和前瞻研究部門總經理。

蔚來在2024年7月宣布已成功設計定案（Tape Out）的自研智駕晶片定名為「神璣 NX9031」。據當時介紹，該晶片基於5奈米車規製程製造，擁有超過500億顆電晶體，晶片和底層軟體均已實現自主設計，擁有32核CPU，並集成了高動態範圍的高性能影像處理器（ISP），以及自研的神經網路處理器（NPU）。

到了今年4月的上海車展，蔚來董事長李斌表示，「神璣NX9031」已經開始量產上車，首先搭載於蔚來ET9車型，並將陸續搭載於蔚來後續新車型。

而在今年3月的中國電動汽車百人論壇上，李斌也公開表示，蔚來的晶片和作業系統對全行業開放，「如果大家想買最好的晶片可以找蔚來。」

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