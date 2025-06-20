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陸官媒稱伊朗飛彈命中中國留學生校園 挨轟後被下架

中央社／ 台北20日電

以色列伊朗持續交火之際，中國大陸一家官媒今天報導稱「伊朗導彈直接命中在以中國留學生校園」，衝上微博熱搜榜首，其後遭大陸網友一面倒砲轟刻意誤導為故意炸中國學生；這篇報導隨即被下架。

以伊交火，中國持續譴責以色列先動手，多數大陸網友挺伊朗。

浙江廣電集團融媒體中心官方微博「中國藍新聞」早上引述央視新聞報導，19日當天，首批119名在以色列的中國公民通過埃及和以色列接壤的塔巴口岸順利進入埃及。

報導稱，接受採訪的中國留學生表示，伊朗飛彈曾直接命中其所在校園，撤離期間全程由中國大使館協調路線與保障安全，從撤離安排到跨境轉運均「有條不紊」，未出現重大波折。

不過，中國藍新聞以「伊朗導彈直接命中在以中國留學生校園」，作為這則宣傳官方撤僑的標題。新聞推出後，立即躍為微博熱搜榜首，引發大陸網友一面倒砲轟。

微博訊息顯示，網友輪番質疑，被炸的以色列學校只有中國留學生嗎？是專門給中國留學生用的校園嗎？為何要刻意強調中國留學生，有何目的？

微博網紅也相繼發文抨擊中國藍新聞為了博眼球刻意誤導，強調學生早就撤了，被炸的是以色列的學校，只是有中國留學生就讀，這種話題仿佛是伊朗故意炸中國留學生。

還有人質疑，迄今未見外媒報導有以色列學校遭到伊朗飛彈命中。

許多大陸網友強調，炸軍事設施還可以理解，炸學校、醫院、居民區應該受到譴責，不管是誰這麼做。但也有不少挺伊朗的網友認為，以色列長期轟炸加薩平民區，伊朗的行動屬於對等回應。

中國藍新聞這則報導隨後被下架，「伊朗導彈直接命中在以中國留學生校園」傍晚也被降熱搜。

留學生 伊朗 以色列

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