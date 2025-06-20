陸方來台旅展被拒 海基會羅文嘉：交流統戰一線之隔

預計七月中旬登場的「2025台北夏季旅展」，陸方人員遭我方以不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場為由封殺。去年曾在旅展上致詞，喊話重啟兩岸觀光的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天稱，交流跟統戰是一線之隔，應對大陸對台武力等威脅不斷，政府機關必須予以處理，避免影響真正的交流和避免統戰滲透。

羅文嘉20日下午，主持海基會例行背景說明會，他於近日剛滿到任海基會一周年。

對於台北夏季旅展陸方人員來台遭拒，羅文嘉評論說，對於對岸要來台灣進行真正的交流，海基會是保持開放且歡迎的態度，因為海基會存在目的之一，就是透過更多的交流和互動，促進雙方了解，緩和緊張的關係，所以海基會持續朝向鼓勵正向、雙向、健康有序的交流。

接著，羅文嘉表示，我們知道交流跟統戰是一線之隔，台灣面對一個每天不斷軍機軍艦軍演，灰色地帶行動密集度增加的客觀存在威脅，還會採取各種統戰滲透方式，來瓦解台灣的民主制度跟國家安全，面對對岸的統戰作為，政府機關必須做出處理，避免影響到真正的交流和避免統戰滲透。

另，就近期有網紅稱，在泰國食用大麻飲品後，入境大陸時被公安帶走驗尿，拘留四天，羅文嘉表示他是第一次聽說，過去沒有接過類似案例的陳情。

但上任剛滿周年的羅文嘉有感而發的補充，海基會接到比較多的案例，是民眾進出大陸海關時被不明原因滯留，手機、電腦資料遭檢查，畢竟大陸不是民主開放的社會，很多事情還不確定，尤其新修反間諜法上路後，強化公安查處權利，因此這一年來，有很深的感觸是，我們的國民到大陸旅遊或工作，隨時可能碰到意外，例如去年12月三位一貫道道親在大陸被捕，至今半年仍沒有回來，所以政府有責任告訴國人，去哪些地方是風險極高的，「中華人民共和國正是這樣橘色警示的國家跟地區，這個非常明確」。

另就近期海基會董事長吳豊山持續表態，希望和對岸對等交流，甚至建立新的互動關係，是否有獲得陸方回應。羅文嘉說，這是董事長（指吳豊山）非常誠摯的希望，但目前我們還沒有得到特別的回應。