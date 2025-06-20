陸配註銷大陸戶籍 海基會：四月起經手逾七千公證書

移民署 4月起發出超過1.2萬封通知書，要求陸配跟陸配子女，3個月內補繳在大陸的喪失原籍證明，就相關進度， 海基會 副董事長兼秘書長 羅文嘉 今天透露，自4月起到6月17日，海基會經手有關申請註銷大陸戶籍資料公證書的總件數為7622件，較去年同期增加很多，對於特殊個案也會予以協助。

政府要求陸配繳交大陸除籍證明，將於本月底節制，移民署今天表示，目前已有超過5000人繳附喪失原籍證明，並已同意逾800人以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」，提醒民進盡快補繳，否則將註銷在台戶籍。

對此，羅文嘉20日下午主持海基會背景說明會時，也揭露數據稱，4月1日起至6月17日止，海基會接受驗證的大陸相關文件，其中有關於申請註銷大陸戶籍資料公證書的總件數為7622件，較去年同期增加很多，這是配合陸委會跟移民署的要求，按兩岸條例規定，必須驗證大陸除籍證明，然後取得中國民國身分的最後確認。

羅文嘉還說，若跟移民署資料比較，應還有一些陸配沒有來繳交相關證明，海基會將盡全力協助。他強調，兩岸情勢非常特殊，要成為中華民國公民，享有權利義務，就需要一定程序和要求，這是法律明文規定的，任何政府機關和個人都須依法執行。

羅文嘉補充，除此之外，若還想在中華民國台灣長期居留或居住的，這跟取得中華民國公民身份實際上有所不同，站在人道立場，若有需要，海基會會協助個案在台灣繼續居住的權利或事實。

至於一些個案無法回去大陸辦理除籍證明，或去了沒有順利取得，羅文嘉坦言，個案類型相當多，各種形式都有可能，海基會的立場是了解每個個案的問題點在哪裡，無法取得大陸除籍證明的，符合陸委會公布之事由者，也可以用「具結方式」替代等。

但羅文嘉也強調，如果你沒有去（大陸）辦，又不符合具結替代事由，政府就無法協助。他並指，歷經三十年沒解決的問題要解決，一定會費工夫，有困難度，海基會要有更大耐心來處理。

羅文嘉補充，相關陸配案件中，也有人選擇放棄中華民國國籍，選擇中華人民共和國，在當前兩岸情勢下，中華民國跟中華人民共和國中，「你只能選擇一個」，中華人民共和國、中華民國的法律都是這樣規定，「如果你想同時取得這兩國的國籍，這不太可能」，但若你想選擇在哪邊居住，而過去已有居住事實，在台灣現行相關法律中，「基本上是比較容易解決的。」