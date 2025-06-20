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美AI晶片禁令持續！ 輝達再用降規晶片B20、B40／B30搶大陸市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由於H20出口許可遲遲未兌現，輝達打算在7月推出「減配版」的晶片，這次推出的是B20、B40／B30晶片，試圖透過降規來避開美國出口管制，重新奪回大陸市占率。路透
由於H20出口許可遲遲未兌現，輝達打算在7月推出「減配版」的晶片，這次推出的是B20、B40／B30晶片，試圖透過降規來避開美國出口管制，重新奪回大陸市占率。路透

美國實施的晶片出口管制，正持續衝擊輝達在大陸市場的地位。由於H20出口許可遲遲未兌現，輝達打算在7月推出「減配版」的晶片，這次推出的是B20、B40／B30晶片，試圖透過降規來避開美國出口管制，重新奪回大陸市占率。

騰訊科技報導，數據顯示，今年前兩季，輝達在大陸市場的損失，預計達125億美元，市占率更從巔峰時期的95%，大幅跌至目前的50%。

數字變化的背後，既是美國出口管制政策的直接影響，也反映出大陸本土晶片廠商的快速崛起打破原有格局。輝達執行長黃仁勳多次強調大陸市場的戰略價值，表面是營收與市占率的考量，深層則是對自身主導地位受挑戰的焦慮。

根據本營國際公開的專家研究紀要，B20、B40／B30 基於 GB202 GPU 架構，搭載GDDR7記憶體，容量24GB至48GB，其中B20透過NVLink匯流排連接CX-8晶片，實現800Gbps頻寬的PCIe互聯，適用於8-16卡小規模集群；B40／B30 則支援更高密度的NV 430互聯，但性能較H20下降約15%。

值得關注的是，高頻寬記憶體 （HBM）因被美國商務部列為「先進運算記憶體」而受到嚴格管控，GDDR7 成為輝達避開管制的「最佳解方」，但頻寬 1.5-1.7TB／s 仍低於 HBM3e 的 4.8TB／s，直接影響大模型訓練能力。

大陸市場對新一代「特供晶片」反應不一。業內人士指出，B40／B30 因保留NVLink高頻寬互聯功能，可能更受大型廠商青睞，預計定位於「有錢大廠」，而 B20 因算力與記憶體限制，可能成為平價IDC的選擇。

但一位資深大陸國產GPU從業人員指出，「B20性能偏弱，算力與記憶體均不及國產頂流產品。」

輝達的「特供策略」早有先例，H20、H800、A800 均為應對禁令調整的產物。儘管初期面臨質疑，但隨著替代方案有限，企業最終選擇採購。

今年首季，大陸科技公司斥資超 160 億美元購入 H20 晶片，一位大廠演算法工程師說：「B40 性能不如 H20，但選擇有限，仍有需求。」

美國 H20

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