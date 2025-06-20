王文濤與歐盟官員視訊 磋商電動汽車反補貼案

隨中歐峰會在即，雙方在電動車反補貼等關鍵性問題的磋商進展受到關注。據大陸商務部20日發布訊息，大陸商務部長王文濤19日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇視訊會談，雙方就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場准入等經貿議題進行「深入、專業的磋商」，一致同意應共同努力，相向而行。

據大陸商務部，6月19日，王文濤與塞夫柯維奇視訊會談，雙方就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場准入等經貿議題進行了深入、專業的磋商。

大陸商務部說，雙方一致同意，應共同努力，相向而行，為中歐今年重要議程做好經貿準備，推動中歐經貿關係健康穩定持續發展。

本月上旬，在王文濤於月初訪歐，在法國巴黎舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議期間，與塞夫柯維奇會談後，大陸商務部曾表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

當時，大陸商務部說，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。