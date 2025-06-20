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王文濤與歐盟官員視訊 磋商電動汽車反補貼案

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
6月19日，大陸商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇舉行視訊會談。大陸商務部
6月19日，大陸商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇舉行視訊會談。大陸商務部

隨中歐峰會在即，雙方在電動車反補貼等關鍵性問題的磋商進展受到關注。據大陸商務部20日發布訊息，大陸商務部長王文濤19日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇視訊會談，雙方就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場准入等經貿議題進行「深入、專業的磋商」，一致同意應共同努力，相向而行。

據大陸商務部，6月19日，王文濤與塞夫柯維奇視訊會談，雙方就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場准入等經貿議題進行了深入、專業的磋商。

大陸商務部說，雙方一致同意，應共同努力，相向而行，為中歐今年重要議程做好經貿準備，推動中歐經貿關係健康穩定持續發展。

本月上旬，在王文濤於月初訪歐，在法國巴黎舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議期間，與塞夫柯維奇會談後，大陸商務部曾表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

當時，大陸商務部說，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。

電動汽車 大陸商務部

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