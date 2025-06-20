快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

京東方推進半導體玻璃基板 大陸半導體封裝迎新變數

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東方推進半導體玻璃基板，大陸半導體封裝迎新變數。圖為京東方在2023年高交會展位。（京東方官網）
京東方推進半導體玻璃基板，大陸半導體封裝迎新變數。圖為京東方在2023年高交會展位。（京東方官網）

大陸面板巨頭京東方，正推進半導體玻璃基板業務。京東方透過招標公告向自動光學檢測（AOI）、無電解銅鍍等半導體玻璃基板所需設備發出採購訂單。試圖以顯示器中累積的玻璃基板技術為基礎，將業務擴展到半導體領域。

中華經濟研究院第二研究所暨日本中心副主任江泰槿指出，從京東方近期專利布局觀察，可發現技術發展聚焦於次微米級微影技術及半導體製程整合。在面板產業競爭加劇之際，在毫米波通訊、電動車功率元件等高附加價值應用的需求，不僅提供轉型契機，更可透過製程技術交互應用，強化市場競爭力。

南韓科技媒體「ETNEWS」報導，一位業內人士評價：「自去年下半年以來，京東方就有計劃進軍半導體玻璃基板業務，現在看來，已經正式進入設備供應商選擇的階段。」

根據18日公開的招標信息，該項目的名稱為「玻璃基板封裝基板研發（R&D）測試線項目」。京東方的子公司「北京京東方感測器科技公司」，將在北京經濟技術開發區建立試生產線。該公司從事積體電路晶片製造、通信設備製造、物聯網（IoT）技術服務等業務。

京東方在提交招標文件中解釋：「透過採購玻璃基板工藝設備、曝光設備等，建立基於玻璃基板的封裝工藝技術研發及產業化測試線，驗證和產業化玻璃基板積體電路（IC）封裝基板的工藝技術，提高晶片性能，並實現大尺寸封裝。」這明確指出，目標並非顯示用途，而是用於半導體封裝。

江泰槿補充，AI應用快速擴展，促使半導體產品在效能、功耗及面積的最佳化重要性與日俱增。且半導體玻璃基板具備三項關鍵優勢：一是奈米級表面粗糙度，有利於次微米級互連製程；二是熱膨脹係數與矽晶片相近，結合超薄化特性可實現更高效的通孔互連；三是較矽中介層可降低製造成本。待技術商業化後，預期將顯著提升AI晶片的整體效能。

江泰槿認為，京東方跨足化合物半導體具備明顯製程優勢。該公司在原子層沉積（ALD）、光罩微影等關鍵製程的技術累積，配合現有設施經由優化製程即可轉用於半導體生產。在大世代面板的量產經驗，特別是在磊晶與蝕刻製程的良率管控能力，也可有效移轉應用。

大陸央廣網報導，京東方於2024年9月在「屏之物聯 聚智向新」全球創新夥伴大會上，發布玻璃基滿板級封裝載板產品。

目前京東方已建立一條新型傳感試驗線，擁有2000平方公尺潔淨間，集成了特色晶圓製造、先進封裝、封裝測試等半導體全製程特色工藝設備百台。

根據京東方公布的2024到2032年技術路線圖，公司制定了清晰的玻璃基板技術演進路徑：2027年實現深寬比20：1，細微間距8/8μm，封裝尺寸110x110mm的量產能力；2029年進一步提升至5/5μm以內、封裝尺寸120x120mm以上。

半導體 京東集團

延伸閱讀

繳付大陸喪失原籍證明期限將至！移民署警告別不理：將註銷台戶籍

大陸連兩個月減持美債 規模降至7,572億美元 近16年最低水位

「陸版輝達」摩爾線程拚當GPU第一股

加強與南太島國海事合作 大陸籲維護國際運輸通道安全

相關新聞

京東方推進半導體玻璃基板 大陸半導體封裝迎新變數

大陸面板巨頭京東方，正推進半導體玻璃基板業務。京東方透過招標公告向自動光學檢測（AOI）、無電解銅鍍等半導體玻璃基板所需...

陸駐美大使謝鋒：貿易逆差不等於吃虧

大陸駐美大使謝鋒近日在美中貿易全國委員會的活動上表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，貿易逆差不等於吃虧，中美經貿往來...

大陸連兩個月減持美債 規模降至7,572億美元 近16年最低水位

美國財政部公布4月國際資本流動報告（TIC）顯示，今年4月，美國國債前三大海外債主中，日本、英國增持，中國大陸繼3月由美...

川普AI顧問示警 陸IC設計能力僅落後美兩年

白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯告誡說，中國大陸已能熟練地繞開華盛頓的出口管制，且其半導體設計能力最多落後美國兩...

大陸消費品國家補貼 第3季再放錢

大陸各地陸續傳出消費品「國家補貼」金額用罄，不過，大陸官媒透露，後續尚有人民幣1,380億元（約新台幣5,700億元）國...

深交所將迎 H+A 上市潮

深圳交易所即將迎來「H+A」企業掛牌上市潮，也就是在港股上市企業可以透過發行中國上市存託憑證（CDR）方式到深圳交易所上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。