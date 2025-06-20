陸4月續減持美債 持倉16年新低

美國財政部十八日公布最新四月國際資本流動報顯示，今年四月，美債前三大海外債主中，日本、英國增持美國國債，中國大陸繼三月由美國第二大債主退居第三大債主後，四月繼續減持美國國債八十二億美元，持有規模降至七五七○億美元，是二○○九年以來、近十六年最低。減持後，大陸對美國國債的持有規模保持第三。

今年四月，受到美中關係緊張加劇的影響，大陸社群媒體曾有相關討論提到，大陸是否應該拋售其持有的美國國債。

財聯社報導，大陸自二○一一年持有規模達到逾一點三兆美元的峰值以來，就一直在逐步減持美國國債，二○二二至二○二四年分別減持一七三二億美元、五○八億美元、五七三億美元美國國債，轉向美國機構債券和黃金等其他資產，大陸所持美國國債價值的下降，也可能部分反映了市場波動。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，大陸一直在緩慢但穩定地拋售美債，「這是對美國的一個警告。這種警告已經存在多年，本身並不突然。」

川普四月二日宣布「解放日」關稅後，美股大跌，理論上本應帶動美債的避險買盤，但實際上，美債價格在政策衝擊後的那一周出現逾廿年來最深跌幅，美元同步走弱，也引發外資可能全面撤出美國資產的疑慮。

然而，摩根士丹利投信固定收益團隊主管康杜賈針對這份報告指出：「所謂的拋售美國說法有點言過其實。」

日本四月增持卅七億美元美國國債，持有規模為一兆一三四五億美元，仍是美國第一大債主；英國四月增持二八四億美元美國國債至八○七七億美元，持有規模維持第二。加拿大四月美債持有規模減少五七八億美元，是四月減持規模最大的國家。台灣四月美債持有規模增加十億美元至二九八八億美元。