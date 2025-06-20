「陸版輝達」摩爾線程拚當GPU第一股

被稱為「陸版輝達」的大陸國產GPU獨角獸企業摩爾線程，進入IPO輔導驗收階段，距離上市更進一步。分析指出，如果摩爾線程能夠成功上市，將是真正意義上的大陸GPU第一股。

在大陸IPO程序上，輔導期結束後，還需要由發行人所在地的證監會派出機構進行輔導驗收，驗收通過才意味著可以準備上市。

摩爾線程於2020年10月創立，是一家中國大陸本土的高性能GPU（圖形處理器）設計公司，總部位於北京。儘管在算力、製程技術和生態架構設計等方面，摩爾線程與輝達還存在一定差距，但它通過自主研發的MUSA架構和相容輝達CUDA生態，逐漸在市場上占據一席之地。

南財快訊報導，集微諮詢資深分析師王凌鋒表示，對比大陸另一家AI晶片公司寒武紀，如果摩爾線程能夠成功上市，其將是真正意義上的GPU第一股，代表的是近年來大陸包含摩爾線程在內的整個國產算力晶片產業取得階段性成果。

摩爾線程創辦人兼執行長張建中曾任輝達全球副總裁、中國區總經理，在GPU行業深耕近20年。

摩爾線程官網顯示，公司以全功能GPU為核心，提供加速計算的基礎設施和一站式解決方案，為各行各業的數智化轉型提供AI計算支持，構建了從晶片到顯卡到集群的智算產品線。