大陸消費品國家補貼 第3季再放錢

大陸各地陸續傳出消費品「國家補貼」金額用罄，不過，大陸官媒透露，後續尚有人民幣1,380億元（約新台幣5,700億元）國家補貼資金將在第3季陸續下達。分析指出，「國補」政策延續將有助消費動能，進而提振下半年經濟表現。

人民日報報導，「618」期間，線上線下促銷活動持續多日，消費者對於「以舊換新」的熱情不減，但社交媒體也出現重慶、江蘇、湖北部分地區暫時無法申領「國補」的討論，顯示第一階段補貼資金即將使用完畢。

中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣認為，少數地區政策實施進度較快，跟當地消費結構和消費者積極性有關，這也說明市場對「國補」的需求旺盛，政策激發消費活力。

今年消費品以舊換新政策，不僅增加手機、平板、洗碗機等新品類，安排的超長期特別國債資金規模也翻了一倍，從去年的人民幣1,500億元增至今年的3,000億元，並且分批次將資金下達給地方政府。

人民日報指出，有關部委透露，今年1月和4月已分別下達兩批共計人民幣1,620億元中央資金，支持地方做好第1、2季消費品以舊換新工作，後續還有人民幣1,380億元中央資金將在第3、4季分批有序下達，同時地方也將相應配套和自行安排足夠的地方資金，「國補」還將繼續惠及廣大消費者。

消費品以舊換新政策落地的相關鏈條長、環節多。在6月初推出的「中國經濟圓桌會」訪談中，大陸國家發展改革委綜合司副司長丁琳在介紹擴內需的一系列政策舉措中提及，將加快消費品以舊換新資金下達。

在湖北，截至6月11日，今年全省3C數位、家電、廚衛、電動自行車等以舊換新產品總銷售量3,358萬台，累計帶動銷售總額人民幣414億元；在遼寧，全省參與消費品以舊換新活動的消費者已達200萬人次，直接拉動消費超過人民幣150億元，從各地落地情況來看，政策進展積極、效應持續顯現。

中央財經大學教授、中國財政發展協同創新中心副主任姚東旻說，從各地實踐來看，政策不僅直接帶動相關消費品銷售額顯著提升，還積極推動相關消費品結構升級和相關產業鏈轉型。

多位專家學者表示，自去年實施以來，消費品以舊換新政策已成為促消費、擴內需的重要發力點，多地積極優化完善政策流程，著力減輕參與企業墊付補貼資金的壓力，創新工作舉措，提升消費者體驗感和獲得感。