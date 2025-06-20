川普AI顧問示警 陸IC設計能力僅落後美兩年

白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯告誡說，中國大陸已能熟練地繞開華盛頓的出口管制，且其半導體設計能力最多落後美國兩年。

薩克斯周三接受彭博電視採訪時表示，美國應該對華為技術有限公司正快速追趕海外競爭對手感到擔心。他還表示，DeepSeek今年初突破性的AI模型證明，中國大陸即使面臨出口管制也依然能取得進步。

薩克斯的說法凸顯了川普政府在科技領域持續向中國大陸施壓的意圖，這兩個全球最大的經濟體正在爭奪AI領域的優勢。出口管制已成為雙方貿易談判的摩擦點，北京反對美國施加限制，而華盛頓則對北京遏制關鍵礦產出口的做法感到擔憂。

薩克斯還批評現已被撤銷的拜登時期制定的「AI擴散規則」過於僵化。他主張對晶片出口管制採取更細緻入微的手法，並認為盟友願意在與美國科技公司協作的同時遵守安全要求。

他說：「頂尖的美國半導體不該賣給中國，我們也有了出口管制。但我認為我們不需要對每一筆GPU交易都搞一套新的全球監管制度來達成目標。」

他警告，如果美國對向盟友銷售AI晶片實施不必要嚴格管制，反而無意中讓華為等公司有機可趁，因為各國會轉向擁抱中國技術。